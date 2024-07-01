本报北京6月30日电 （记者丁怡婷）水电水利规划设计总院近日发布的《中国可再生能源发展报告2023年度》显示，截至2023年，我国抽水蓄能累计投产规模突破5000万千瓦。2023年新增投产抽水蓄能515万千瓦，西北地区抽水蓄能投产实现零的突破；年度核准抽水蓄能电站49座，总容量超过6300万千瓦。

从工程特点看，在建抽水蓄能项目机组呈现高水头、大单机容量趋势，100米级高坝占比逐渐增加。从利用情况看，抽水蓄能电站总体以“两抽两发”运行模式为主，抽水电量、发电电量同比增长均超过17.9%。华北等地区午间抽水消纳新能源需求，已经显著高于夜间抽水填谷需求。

2023年，我国可再生能源保持高质量发展态势，实现了两个“超一半”的历史性突破，其中累计装机占全国发电总装机超过一半，新增装机占全球可再生能源新增装机超过一半。

与此同时，可再生能源制氢发展步伐加快。报告显示，2023年可再生能源制氢总产能达到7.8万吨/年，同比增长约123%。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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