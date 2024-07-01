本报北京6月30日电 （记者林丽鹂）记者从国家市场监督管理总局（国家标准委）获悉：《国家级生态旅游区运营管理规范》等国家标准7月1日起开始实施。

《国家级生态旅游区运营管理规范》标准进一步规范了景区的生态保护、社区参与、生态教育与品牌传播等内容，完善了生态旅游区在资源、环境、产品、服务、设施、功能与管理等方面的要求，能够帮助生态旅游区提升运营管理规范化水平，促进我国生态旅游健康持续发展。

《大型活动可持续性评价指南》标准总结了成功举办北京2022年冬奥会的可持续性管理经验，设置了举办各类大型活动的7大类35个可持续性评价指标，将为提高大型活动可持续性管理水平、科学评价大型活动可持续性提供参考。

《绿色产品评价 物流周转箱》标准规定了物流周转箱绿色产品的评价要求和评价方法，有助于引导物流周转箱生产企业推进绿色产品设计和生产，增加物流企业绿色产品供给，推动物流行业绿色低碳、可持续发展。

《邮件快件循环包装使用指南》标准为邮政快递行业提供了通用的邮件快件包装回收与循环工作指南，有助于提高邮件快件包装循环效率，提升邮件快件包装标准化、循环化、减量化、无害化水平。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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