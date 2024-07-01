叶昊鸣 田建川

钢铁巨龙腾湾区，长虹卧波架通途。

6月30日，国家重大工程深中通道正式通车试运营。全长约24公里的超级工程，让深圳至中山的车程由约2小时缩短至30分钟，在环珠江口“A”字形交通网络骨架架起关键一“横”。

“以前是中山人，现在是深圳人，即将是‘深圳+中山’人。”这是采访中不少工作在深圳的中山人对自己身份转换的介绍。半小时的通勤时间，让前往深圳这座未来之城的道路更加快捷，人们对“工作在深圳、居住在中山”的新生活更加期待，双城之间的往返也将更加频繁。

为了将深中通道带来的“流量”变为“留量”，“消费万亿元城市俱乐部”的深圳正在加紧发力，不少商业核心区域积极开展促消费活动，为迎接深中通道开通后到来的消费潮做好准备；而在中山市，包括商用住宅、车间厂房在内的多个建筑项目已经封顶，等待更多人或者企业“拎包入住”，成为承接深圳等东岸城市产业外溢、进行招商引资的重要阵地。

便捷交通，互通有无，深中“半小时生活圈”、大湾区“1小时生活圈”逐步从发展愿景成为生活现实，珠江口东西两岸人民的“同城感”更为强烈。

交通运输，一头连着生活，一头连着生产。

自古以来，交通区位就是影响产业格局和经济发展的重要因素。珠江口，作为一道天然屏障，深刻影响着东西两岸城市群的产业结构和经济发展路径——

以深圳、东莞、惠州为代表的东岸城市群拥有先进制造业和强大的科创能力，但空间、土地使用成本较高；以珠海、中山、江门为代表的西岸城市群则刚好相反。两岸产业发展具有互补性，却苦于没有一条能够跨越珠江口的“天路”。

如今，深中通道正式通车。通道上提速的不仅是交通，还有两岸之间企业的发展；流动的不仅是车流，更有两个城市群之间的科技、金融等各类要素。

靠着交通区位因素获得发展的城市和省份不在少数——

九省通衢的武汉，靠的不光是长江、汉江交汇的水运条件，更在于发达的交通基础设施搭建起的水运系统和铁路运输系统，让这里烟火不断；

杭州机场三期和杭州西站枢纽同步启用，京杭运河杭州段二通道、八堡船闸和下沙港启用，“水陆空”三栖发展带给杭州更多活力；

全国唯一没有平原地形支撑的贵州，在高山深涧中开凿出一条条隧道、铺建了一条条高速，万桥飞架、大道纵横，推动贵州迈上高质量发展的快车道……

构建交通便利条件，助力经济发展，中国的经验和能力还惠及了更多国家。

科伦坡港口城，是斯里兰卡第一个进行总体规划的海滨新城，在中国建设者的建设下，已经成为中斯两国互利共赢的典范；

匈塞高铁，是中国与中东欧国家共建“一带一路”的重点项目，进一步改善了沿线居民出行条件，加强了匈塞两国互联互通，深化中欧互利合作；

铁布高速公路，是科特迪瓦国家高速公路干线的一部分，建成通车后让科特迪瓦多个重要城市感受到了中国科技带来的“中国速度”……

“要想富，先修路”“逢山开路、遇水架桥”。以深中通道为代表的超级工程，通过基础设施“硬联通”带动发展建设“软联通”，充分发挥交通开路先锋作用。我们有信心期待，未来将有更多超级工程让中国驶上高质量发展“快车道”。

新华社深圳6月30日电

(责编：王震、陈键)

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