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震撼！超级工程深中通道正式通车

叶昊鸣 田建川
2024年07月01日08:51 | 来源：新华社
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从昔日“叹零丁”，到今日“跨伶仃”，这是一个时代的见证。

30日，举世瞩目的超级工程——深中通道，正式通车试运营。这是全球首个集“桥、岛、隧、水下互通”为一体的跨海集群工程，路线全长约24公里，深圳至中山的车程将从此前约2小时缩短至30分钟。

历时141天实现西人工岛合龙、8万吨沉管在海底一次性精准安装到位……迎着疾风、踏着巨浪，上万名建设者在珠江口连续奋斗7年。

频发的台风、高盐高湿的环境、复杂的海底情况……这是世界上建设难度最高的跨海集群工程之一。

这个海上奇迹有多强？数据最能体现——

世界最大跨径全离岸海中钢箱梁悬索桥：深中大桥主跨达1666米，加上两边边跨，总跨达2826米；

世界最高通航净空海中大桥：深中大桥主塔高270米，大桥桥面距离海平面高达91米，船舶通航净空达76.5米，未来可满足30万吨散货轮和3万标箱集装箱船的通航需求；

世界最长的双向八车道海底沉管隧道：深中通道海底隧道，双洞双向8车道，长约6.8公里，其中海底隧道沉管段长5035米，由32个重达8吨的管节和一个最终接头连接而成；

世界首例水下高速公路枢纽互通—机场互通立交：深中通道东人工岛全岛陆域面积34.38万平方米，相当于48个国际标准足球场，岛上隧道工程包括长480米的堰筑段隧道、长855米的岛上主线隧道，以及实现交通转换的4条匝道隧道……

这个跨海超级工程再次擦亮中国基建名片：

研发出超高强主缆钢丝索股、革新外海超大尺度沉管管节浮运安装工艺……深中通道建设以来，已获得发明专利200余项、行业协会奖项数十项。

4月，深中通道深中大桥获得了拥有桥梁界“诺贝尔奖”美誉、国际桥梁大会授予的“乔治·理查德森奖”。

“这是对中国基建技术的又一次检验，这是向世界展示中国基建实力的新窗口。”中交公路规划设计院深中通道岛隧设计总负责人徐国平说。

作为环珠江口交通网络的关键一笔，深中通道背后的意义不仅是车程缩短，更代表粤港澳大湾区互联互通迈出重要一步，激发更多发展活力。

作为一道天然屏障，珠江口曾让两岸城市拥有不同的发展特色——

东岸，先进制造业实力雄厚，科技创新能力强大，产业链供应链体系相对完整，但面临着发展空间受限、要素成本上升的问题。

西岸，可利用可发展产业空间广阔，土地使用和租金成本相对较低，但亟需进行产业转型升级、“输血造血”。

通车带来的便利，让“深圳总部+中山制造”“深圳研发+中山转化”等产业合作新模式成为现实。

“作为粤港澳大湾区新的‘交通脊梁’和‘A’字形交通网络骨架的关键一‘横’，深中通道自构思设计阶段便肩负着推动珠江口东西两岸更好连接、融合的重要使命。”广东省交通集团董事长邓小华说。

一桥飞架，超级工程让“东西两岸”变为“大桥两端”，隔海相望的珠江两岸实现“海上”牵手，将助推大湾区迈向美好未来。 

新华社深圳6月30日电

(责编：王震、陈键)
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