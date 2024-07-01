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制造业景气度基本稳定 经济总体产出保持扩张

2024年07月01日08:54 | 来源：新华每日电讯 经济
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新华社北京6月30日电（记者潘洁 韩佳诺）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会6月30日发布数据显示，6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均为50.5%，分别比上月下降0.6和0.5个百分点。从产出看，我国经济总体保持扩张，但持续回升向好基础仍需巩固。

“从分项指数变化来看，生产端稳中有增，新动能加快增长，微观主体活力有所改善，原料成本压力短期回落，经济运行整体稳定。但市场需求不足问题需进一步重视。”中国物流信息中心专家文韬说。

企业生产保持扩张，制造业市场需求仍显不足——

6月份，我国制造业企业生产继续保持扩张，生产指数为50.6%，虽较上月小幅下降0.2个百分点，仍高于临界点。从行业看，金属制品、铁路船舶航空航天设备等行业生产指数均高于55.0%，相关行业生产保持较快增长。

受基础原材料市场需求收缩影响，6月新订单指数为49.5%，较上月小幅下降0.1个百分点；新出口订单指数为48.3%，与上月持平。

“从新订单指数和新出口订单指数变化幅度来看，当前整体市场需求波动较小，但从指数水平和企业反馈来看，市场需求持续处于偏弱状态。”文韬说，企业调查显示，反映市场需求不足的制造业企业比重为62.4%，较上月上升1.8个百分点，表明制造业企业对市场需求偏弱的感受强烈。

新动能加快增长，微观主体活力有所改善——

6月份，高技术制造业PMI为52.3%，比上月上升1.6个百分点，连续8个月保持在扩张区间；装备制造业PMI为51.0%，比上月上升0.3个百分点，连续4个月保持扩张，我国制造业转型升级持续推进，新质生产力继续发展壮大。

大型企业稳定运行，中小企业回稳向好，微观主体活力有所改善。6月份，大型企业PMI为50.1%，连续14个月保持在50%及以上；中型企业PMI为49.8%，较上月上升0.4个百分点；小型企业PMI为47.4%，较上月上升0.7个百分点。

原料成本压力短期回落。6月份，在经历了连续2个月较快上升后，制造业原材料价格增速明显放缓，购进价格指数为51.7%，较上月下降5.2个百分点。

文韬说，总结1至6月制造业PMI走势，今年上半年我国经济整体保持稳定恢复主基调，1至6月制造业PMI均值为49.8%，较2023年下半年均值上升0.3个百分点。各月指数虽有所波动，但是生产保持稳中有增、产业结构持续优化、大型企业稳定向好的发展态势较为明朗。

此外，制造业企业对后市预期也持续乐观，6月生产经营活动预期指数为54.4%，较上月上升0.1个百分点，今年以来持续运行在54%及以上。

从非制造业情况看，6月份，非制造业商务活动指数为50.5%，比上月下降0.6个百分点，高于临界点，非制造业继续保持扩张。

服务业景气水平小幅回落。服务业商务活动指数为50.2%，比上月下降0.3个百分点。从行业看，航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、保险等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间，业务总量增长较快；资本市场服务、房地产等行业商务活动指数继续低位运行，景气水平偏低。

建筑业扩张有所放缓。近期南方多地出现持续强降雨，建筑业施工受到一定程度影响，建筑业商务活动指数为52.3%，比上月下降2.1个百分点。从市场预期看，业务活动预期指数为54.7%，表明多数建筑业企业对未来行业发展保持乐观。

“6月份，综合PMI产出指数为50.5%，比上月下降0.5个百分点，继续高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体保持扩张，但扩张步伐有所放缓。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说。

六部门联合对外发布《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，部署8方面行动；财政部等部门联合出台设备更新贷款财政贴息政策；国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》……近段时间，一系列稳经济政策持续加力、靠前发力。

“随着政策的进一步落实落地落细，相关政策效能将进一步释放，持续助力实体经济发展。”国家统计局新闻发言人刘爱华说。

(责编：王震、陈键)
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