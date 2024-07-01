新华社记者

时至年中，盛夏时节。田间热火朝天，车间紧张忙碌。夏粮有望再获丰收、耐心资本加速培育、“老有所养”更有保障……当前正处于决定全年经济走势的关键节点，全国各地持续发力，巩固经济回升向好态势，惠民生举措落地见效。

观察之一：“三夏”农事忙

伴随着水泵的轰鸣声，一股股清凉的水流从喷头中喷出，洒在刚刚播种的玉米田上。6月25日，河北省衡水市故城县东大洼现代农业园区玉米种植基地内，种粮大户论洪赤指挥工人启动节水喷灌机，对播种的3000余亩玉米进行灌溉。

连日来，河北遭遇持续高温天气，部分地区最高温度超过40摄氏度。河北省农业农村厅相关负责人表示，对夏种墒情不足的地区，会同水利部门做好应急引水、调水、提水、送水等工作，并利用大功率水泵、移动浇灌设备等抗旱物资储备，增加抗旱水源，提高出苗质量。

近期，我国气候南涝北旱特征明显。各地各部门在“三夏”工作中加强应对，将损失和影响减至最低。

在江苏省徐州市、宿迁市田间地头，农户们也忙碌着喷灌作业，增墒保苗，以应对连续干旱天气。6月中旬，江苏省小麦大规模机收基本结束，多地压茬推进夏种、夏管。

在淮北地区全力抗旱的同时，江苏省沿淮及淮河以南地区闻“汛”而动，严阵以待防御强降雨，实施防灾减灾措施，确保全年粮食丰产丰收。据江苏全省农情调度，今年夏粮生产总体呈现面积增、单产增、总产增的“三增”良好形势。

黄河、淮河、海河流域控制性水工程全面进入抗旱调度模式，加大下泄流量和水量，保障夏播用水需求；山东、河北等地通过加密监测预警、科学调度水源等举措，努力扩大灌溉面积……多地多部门正采取多种措施，全力抗旱保夏播保供水。

来自农业农村部的最新数据显示，截至6月25日17时，全国夏粮已收94.8%，同比快0.8个百分点。全国夏播粮食已播79.6%，其中夏玉米播种过九成半，中稻播栽近九成，夏大豆播种近八成。

【记者观察】夏粮，全年粮食生产的第一季。全力以赴抓好夏收、夏种、夏管，对于端牢14亿多中国人的饭碗至关重要。面对极端天气，今年“三夏”生产受到一定影响，仍要继续健全农业基础设施，强化科技支撑，健全农业防灾减灾救灾长效机制，筑牢粮食安全根基。

观察之二：培育耐心资本各地在行动

科技创新投入高、周期长、不确定性强，离不开创业投资、耐心资本的“加持”。6月，相关政策信号密集出现。

6月7日，国务院常务会议指出，充分发挥创业投资投早、投小、投硬科技作用。近日，国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，鼓励长期资金投向创业投资。

在6月19日至20日举行的2024陆家嘴论坛上，耐心资本成为高频词汇。论坛期间，中国人寿集团旗下国寿投资公司与上海国有资本投资有限公司、上海浦东创新投资发展(集团)有限公司签署科创投资基金合作意向协议，发挥央地协同的耐心资本作用。

“此次三方合作将加强科技创新与金融投资的协同联动，进一步支持上海市集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业高质量发展。”上海国有资本投资有限公司党委书记、董事长袁国华说。

放眼全国，6月各地纷纷布局培育耐心资本，更好服务科技创新和高水平科技自立自强。

总规模500亿元的江苏省战略性新兴产业母基金启动运行；首期规模10亿元的海南自贸港创新投资基金已正式开展投资运作；北京经开区设立了首期规模10.01亿元的科技创新股权投资基金，进一步发挥财政资金在促进科技成果转化等方面的引导作用……

当前，耐心资本正加速培育，为技术创新、传统产业升级、新产业培育提供稳定的资本支持，成为各地加快发展新质生产力的重要引擎之一。

【记者观察】耐心资本看重的是未来、投资的是价值。相信随着耐心资本不断壮大，将进一步激发我国创业投资行业发展的动能和潜力，为支持科技创新和高水平科技自立自强贡献更大力量。

观察之三：绿色“成绩单”持续刷新

6月的神州大地，郁郁葱葱，生机无限。6月5日是环境日，一份绿意盎然的“成绩单”出炉。

《2023中国生态环境状况公报》显示：天更蓝了，全国339个地级及以上城市PM2.5平均浓度为30微克/立方米；水更清了，全国地表水优良水质断面比例为89.4%；山更美了，全国陆域生态保护红线面积占陆域国土面积比例超30%。

吉林、浙江、山西、甘肃等地也在6月披露了最新的生态保护情况和最新的生态保护举措。

全面消除劣五类水质、农村及土壤环境质量稳定安全……环境日前夕，《2023年吉林省生态环境状况公报》发布；6月中旬，吉林省印发了《关于加强生态环境分区管控的若干措施》。

浙江省日前印发施行《浙江省空气质量持续改善行动计划》，提出优化产业结构、优化能源结构、优化交通结构等方面重点治理任务。到2025年，全省设区城市PM2.5平均浓度达到24.3微克/立方米，全面消除重度以上污染天气。

“高水平生态环境保护是高质量发展的前提基础。”浙江省生态环境厅有关负责人表示，深入推进产业、能源、交通结构绿色低碳转型，积极推动生态环境领域大规模设备更新，以高水平保护支撑高质量发展。

今年6月17日是第30个世界防治荒漠化与干旱日。据监测，近10年来，北方地区春季年均发生9.2次沙尘天气过程，与近30年同期年均12.5次相比，呈现次数减少、强度减弱的趋势。沙区生态环境的改善，带动了畜牧养殖业和林果业发展，促进了区域经济发展。

【记者观察】保护生态环境就是保护自然价值和增值自然资本，就是保护经济社会发展潜力和后劲。要把发展和保护、利用和修复有机统一起来，让绿色成为高质量发展最鲜明的底色。

观察之四：更好保障“老有所养”

“2012年退休时，我每月养老金为1972元，经过多次调整，到2023年底，已经达到3526元。”今年72岁的李大爷是辽宁省沈阳市企业退休人员。近日，他收到了今年每月将再增加养老金100余元的好消息。

为更好保障“老有所养”，人社部、财政部6月17日发布通知，明确从2024年1月1日起，为2023年底前已退休人员按照人均3%的水平提高基本养老金。近期，各省份陆续公布本地具体调整方案。

养老金是百姓的养老钱，关系参保人的根本利益。相关部门正在持续推进企业职工养老保险全国统筹，大力推动“跨省通办”“一网通办”。

6月，广大的农村老年群体也迎来利好。民政部联合21个部门出台的《关于加快发展农村养老服务的指导意见》6月13日对外公布。这是全国层面对发展农村养老服务作出的首份总体性、系统性部署。

每天上午10点左右，四川省绵阳市安州区河清镇马灵村的养老服务站里格外热闹，不少老人来到这里喝茶、聊天。在四川农村，县乡村相衔接的农村三级养老服务网络正逐渐完善。截至6月，已建成县级失能特困人员养护院183个、区域性养老服务中心638个、村级养老服务互助点位5000余个。

全国不少地方正依托农村三级养老服务网络，引入专业力量，大力发展老年助餐、智慧养老、老年教育、医养结合等新模式，不断提高老年人生活品质。

【记者观察】积极应对人口老龄化是我国一项长期战略任务。随着老龄化程度加剧，国家层面不断制定完善切实有效的措施，各地也在积极探索。相信随着养老服务能力与水平的提升，老年群体的获得感、幸福感、安全感将不断提升。

新华社北京6月30日电

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经