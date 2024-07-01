吴雨

科技兴则民族兴，科技强则国家强。如何让“科技之花”绽放得更绚丽？

一份由中国人民银行等七部门近日联合印发的文件，首次明确了科技金融的“施工图”。这份《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》提出，要“加强基础制度建设，健全激励约束机制”“为各类创新主体的科技创新活动提供全链条全生命周期金融服务”，为金融“活水”浇灌科技创新指明方向。

科技金融，就是支持科技创新的金融。2023年召开的中央金融工作会议提出做好五篇大文章，科技金融居首位。

科技金融为何被放在这么重要的位置？

当前，科技革命与大国博弈相互交织，高技术领域成为国际竞争的最前沿和主战场。攻克关键核心技术、培养战略性新兴产业和未来产业、改造传统产业技术……每一个科技创新的重点领域都迫切需要资金保障，需要科技金融发力。

这些年，为了支持科技创新，金融部门一直在努力。

银行纷纷设立“科技金融中心”“科技支行”，创业板、科创板、北交所等直接融资渠道不断拓宽，政府引导基金迅猛崛起……可以说，我国金融体系已形成支持科技创新的共识。

一组数据最具说服力：过去5年，高技术制造业中长期贷款余额年均保持30%以上的增速；科技型中小企业获贷率从14%提升至47%；科创票据累计发行8000亿元；超过1700家专精特新企业在A股上市；创业投资基金管理规模达3万亿元……

即便如此，仍有不少科创企业“喊渴”，一些金融机构“喊难”。科技金融需要破解的难点、痛点依然突出。

一个重要原因是科技创新往往高投入、高风险、长周期，科技企业在不同生命周期阶段，需求也有所不同，我国金融体系还未能提供与之相匹配、相适应的金融服务和产品。

此次，中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门联合印发工作方案，提出了一系列有针对性的工作举措，攻坚克难的“施工图”一目了然。

“天使投资—创业投资—私募股权投资—银行贷款—资本市场融资”，方案为科技金融描绘了一幅多元化接力式的金融服务图景。

大中小银行差异化发展，资本市场各板块多层次支持，证券、融资担保、保险等机构加强合作，各地科技金融联盟聚合资源……可以预见，科技金融生态圈将越来越丰富完善，促进科技金融持续健康发展。

有宏观愿景，也有具体举措。

构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度……如果金融机构能将方案中的这些政策安排落到实处，科技型中小企业可以期待与自身适配的风险评估模型、“量体裁衣”的科技金融产品、“贴身服务”的科技金融团队。

如何支持“科技繁花”结出“产业硕果”？前不久召开的“科技三会”强调，要做好科技金融这篇文章，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。

这意味着，金融支持科技型企业要更具包容性和可持续性。不论是深入推进区域性股权市场创新试点，还是丰富创业投资基金资金来源和退出渠道，方案提出的多项举措都旨在将有耐心、更长期的资本引向种子期、初创期科技型企业。与此同时，在促进科技成果转化应用的过程中，金融体系也在产业转型升级中实现着自身高质量发展。

改革创新永不停步，金融“活水”加速奔流。期待在科技金融的强力支撑下，科创沃土开出朵朵绚丽的“科技之花”，为中国经济高质量发展注入不竭动能。

新华社北京6月30日电

(责编：王震、陈键)

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