记者 张佳欣

北京时间6月27日凌晨，欧洲杯小组赛阶段比赛全部结束，16强全部产生。

不少球迷都有这样的感想：国际足球锦标赛常常会带来创新，无论是比赛风格、战术方法，还是1998年世界杯上全队染着金发的罗马尼亚队带来的“黄色旋风”。而近年来，球迷们享受到了另一种“科技范儿”带来的“新鲜感”，比如能帮助裁判做出更准确判断的智能技术。

今年夏天，德国延续了这一趋势。在2024欧洲杯的绿茵场上，碰撞的不只是足球与激情，其背后更是完美融合的体育与科技：从VAR到半自动越位技术，从“鹰眼”系统到“连接球”技术……这些高科技元素的引入，让比赛更加公正、公平。

VAR帮裁判实现精准判罚

《自然》网站近日报道称，人工智能（AI）的“全视之眼”将比最狂热球迷的眼睛还要更密切地关注比赛。如今，升级后的半自动版本视频辅助裁判（VAR）融合了更先进的AI技术和嵌入足球中的实时跟踪芯片。

英国《每日邮报》介绍，VAR是指使用摄像头、传感器和AI来帮助裁判作出更精准决定。此次欧洲杯上，VAR由位于莱比锡技术中心的团队负责。

VAR团队将不断检查与“改变比赛局面”有关的四种问题——进球、禁区内事件、红牌和处罚对象错误。一旦发现问题，他们可以建议裁判取消或更改判决，但最终决定权仍在裁判手中。有关审查过程的信息会以简洁的文字形式发布，并投放到现场大屏幕上，而不是通过口头传达。

SAOT有效减少判罚时间

半自动越位技术（SAOT）与VAR搭配，是赛场裁判的另一位得力“助手”。它也是一种聪明的AI系统，可以帮助裁判快速作出正确决定。这项技术跟踪球员的四肢，以检测他们是否处于越位位置，并向VAR团队发送警报。

那么，SAOT如何更好地帮助VAR“监测”一场足球比赛？这要归功于欧洲杯所有球场屋顶的10台专用摄像机，这些摄像机能够跟踪22个球员每人身上从头到脚的29个独立点位。比赛之后，全场共计超过600个点在运动。这些数据将以每秒50次的速度输入计算机。

摄像头可以实时监测球和球员的位置与速度，甚至球员身体部位的移动速度，可以确定球员的任何部位是否在半秒内越位，然后向VAR团队发送警报，VAR操作员可以验证和确认信息并通知裁判。这将大大减少VAR作出决策所需的时间。

“鹰眼”技术解决门线争议

还记得2010年南非世界杯上的“门线冤案”吗？英格兰足球运动员弗兰克·兰帕德一脚精彩的吊射击中横梁弹入球门线内半米后，鬼使神差又弹出了球门，由于裁判组的失误，这一球最终没有算进。如果那时候就有“门线技术”，当时的英格兰球迷们就不会抱憾而归了。

此次欧洲杯上，名为“Hawk-Eye”的“鹰眼”技术就能立即判断球是否整个越过球门线，这对裁判做出准确判罚很有帮助。每个球场的屋顶都安装了14台摄像机，“瞄准”每个球门，共同提供球的精确位置。如果球被认为越过了球门线，一条电子信息就会发送到裁判佩戴的类似手表的接收器上，让他们知道该进球有效。

“连接球”杜绝“上帝之手”

此次赛事，在足球上也采用了带有“黑科技”的“微芯片足球”。阿迪达斯提供的本届欧洲杯官方比赛用球名为“Fussballliebe”，德语意为“足球之爱”。该球首次将“连接球”技术带入欧洲杯赛场，可实时向裁判发送精确的足球数据。

这款足球内置“连接球”技术的感应芯片。该芯片能够以每秒500次的频率监测外界与球体的接触情况。当球受到球员脚或手的冲击时，内部芯片可以确定准确的时间和接触点，这对于裁判判定一些有争议的进球或者“上帝之手”至关重要。同时，感应芯片还能迅速上传球员位置数据，为SAOT提供有力支持。

“连接球”技术与SAOT技术协同工作，确保了裁判能在关键时刻准确判断球和球员的位置。

此外，感应芯片由一个通过感应充电的可充电电池供电，与智能手机使用的无线充电技术类似。FussBallliebe还采用了“微观和宏观纹理”的聚氨酯外皮，并由20块球面模块组成，以增强其空气动力学性能。

(责编：王震、陈键)

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