人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

神经元新计算模型或产生更强大AI

2024年07月01日09:00 | 来源：科技日报
小字号

科技日报北京6月30日电 （记者张梦然）几乎所有支持现代人工智能（AI）工具的神经网络都是基于20世纪60年代的活体神经元计算模型。但美国西蒙斯基金会熨斗研究所计算神经科学中心（CCN）开发的新模型表明，这种已有数十年历史的近似模型，并未捕捉到真实神经元所拥有的所有计算能力，并且这种较旧的模型可能会阻碍AI的发展。研究发表在新一期《美国国家科学院院刊》上。

CCN模型开发者认为，单个神经元对周围环境的控制力远比以前认为的要大。更新后的神经元模型最终可能会产生更强大的人工神经网络，更好地捕捉人类大脑的力量。

“神经科学在过去60年中取得了长足进步，我们现在认识到，以前的神经元模型还很初级。”团队负责人德米特里·奇克洛夫斯基表示，真实神经元比这个过于简化的模型要复杂得多，也“聪明”得多。

人工神经网络旨在模仿人类大脑处理信息和做出决策的方式，但所呈现的方式还很简单。这些网络基于20世纪60年代的神经元模型，由有序的节点层构成。网络从接收信息的输入层节点开始，然后是处理信息的中间层节点，最后是发送结果的输出层节点。

通常，只有当节点从上一层节点接收到的总输入超过某个阈值时，它才会将信息传递到下一层。在训练当前的人工神经网络时，信息只能沿一个方向通过节点，节点无法影响它们从链中较早的节点接收到的信息。

相比之下，新模型将神经元视为微小的“控制器”（指能够根据收集到的信息来影响周围环境的器件），因为人类脑细胞不仅能被动地传递输入信息，实际上它们还可控制其他神经元的状态。

奇克洛夫斯基认为，这种更为现实的神经元控制器模型，可能是提高许多机器学习应用性能和效率的重要一步。

【总编辑圈点】

尽管当前AI的成就令人瞩目，但仍存在许多问题。譬如给你“看似一本正经，实则胡说八道”的答案，又譬如训练它们需要耗费大量能源。而所有这些问题，人类大脑在工作时都可避免。将神经元作为控制器的灵感也正源于此。现在，科学家力图“复制”更真实的神经元功能，如果人们能更好地模仿大脑的稳定与高效，无疑也可以构建出更好的AI。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
事关金融消费者权益保护 三部门发文明确工作安排
　　人民网北京6月29日电 （记者杜燕飞）国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会28日联合发布关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告（以下简称公告）。 根据公告，国家金融监督管理总局统筹负责金融消费者权益保护工作，制定相关发展规划和政策制度、完善金融消费者权益保护体制机制、开展金融消费者教育等。…
科技创新迎来更多金融支持 为高质量发展提供有力支撑
　　湖北推广“创新积分贷”，山东打造“科融信贷”专项产品，安徽推出“共同成长计划”，江苏创新“仪器贷”，深圳探索 “腾飞贷”…… 近年来，适应科技型企业特点的金融产品不断涌现，金融机构和金融市场对科技创新的支持力度明显提升，支持科技创新的金融市场生态正在逐步构建。 如何进一步提升科技金融服务的触达率和获得性，推动科技金融服务增量、扩面、提质，做好科技金融大文章？中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门近日联合印发的《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》（下称《工作方案》）表示，要全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度；建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部