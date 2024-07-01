崔 爽

农村直播电商正成为农村电商新亮点。商务部数据显示，2023年，全国农村和农产品网络零售额分别达2.49万亿元和5870.3亿元，同比增长均超12%。

“2024年是人工智能、5G、物联网等技术进一步融合发展的一年。5G直播已成为新农人的新农具，直播带货已成为助力农业增效、农民增收的新业态、新模式。”近日，广东联通产品创新中心副总经理汪亮在由广州市增城区农业农村局主办、广东联通及华为技术有限公司承办的“5G新荔量，助力百千万”直播节活动现场说。

直播成为助农新力量，离不开移动通信技术的支撑。如汪亮所言，“干好新农活，要有新农具”，5G网络切片等技术能为直播场景提供高速、稳定的网络服务，帮助搭建农产品从田间到餐桌的“直通桥”，引领数智化农业新时代。

技术创新提升田头直播体验

随着直播业务走向高清化、沉浸化、移动化，网络所面临的挑战也日益凸显。在人流密集区域避免卡顿掉线、在移动时始终保持直播的流畅……传统移动业务套餐难以满足直播用户持续稳定的超高上行带宽需求。

为此，广东联通推出“5G直播套餐”创新产品，与华为合作引入智能网元及网络切片技术，定向保障直播用户上行带宽和速率，提供“高清晰、低卡顿”的直播体验，助力万千农产品主播带货增收。

网络切片是5G网络关键原生能力，能最大化提升通信网络效能，降低网络建设和运维成本。据介绍，引入智能网元及网络切片技术后，“5G直播套餐”得到更高的服务质量（QoS，Quality of Service）保障，实现50%流量提升，上行速度提升4倍。

同时，“5G直播套餐”通过华为SmartCare融合数据平台，提供全面体验服务保障。“目前，华为支持全球300多张5G商用网络的部署。我们携手运营商充分利用5G高速率、大连接、低时延等特点赋能千行百业。”华为5G Marketing与解决方案销售部总裁侯英镇表示，5G网络赋能智慧农业，支持实时数据共享与远程管理、无人机植保等，提高了生产效率和产品质量，同时促进农村电商发展，为农民打开增收新渠道。

有农户在活动现场表示，相比直播间直播，田头直播更有场景感，流量和销量明显增加，相关产品复购率也显著提升。以荔枝为例，过去增城本土荔枝主要依靠传统批发渠道销售，地头批发价大概为每公斤2.5—3.5元；直播售价普遍在每公斤5—6元，实现增收40%以上。

5G-A商用推广加速推进

活动现场，5G-A在国内农村直播中的首次试点同时进行，现场测速上行最高可达到500Mbps。

作为5G的下一代技术，5G-A将下行峰值速率从1Gbps提升到10Gbps，上行峰值速率从100Mbps提升到1Gbps，带宽提升10倍。5G-A直播不仅更流畅、更高清，还能支持3D、交互式直播。此外，5G-A直播可根据不同用户的需求，动态满足其差异化体验。

日前，由中央网信办、农业农村部等四部门联合印发的《2024年数字乡村发展工作要点》明确，提升农村网络基础设施供给能力，加大农村基础设施改造升级力度。

当前，5G-A商用推广加速推进，汪亮表示，日后将视市场需求把5G-A技术纳入支撑智慧农业、数字乡村发展的相关计划。

“要以数字技术提高农业生产效率、农村治理水平和农民生活品质，培育农业发展新动能。”汪亮介绍，数字乡村涉及对农村、农民、农业各方面进行数字化。要通过对5G物联网设备进行数据采集、建模分析，指导决策和生产过程，提升效率和效益，实现整个农业经济发展。

“我们会基于5G-A新技术应用进行技术创新、产品开发、生态合作，支撑农产品直播。”汪亮说。

“华为将推动5G技术普惠，支持5G-A商用部署。”侯英镇说，5G-A的商用支持千亿联接、万兆速率，10倍提升当前5G体验，华为将通过推动5G-A商用支持中国高速发展的直播经济，助力农业农村高质量发展。

(责编：王震、陈键)

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