国家邮政局监测数据显示，截至6月30日，今年上半年我国快递业务量突破800亿件，比2023年提前59天。

今年以来，我国快递月均业务量超130亿件，6月份快递日均业务量超5亿件。快递市场规模加快扩大，在促进消费、服务生产和保障民生等方面发挥了积极作用。

记者：赵文君、戴小河

编辑：边思琪

设计：苗夏阳

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(责编：岳弘彬、牛镛)

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