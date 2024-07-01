中央气象台升级发布强对流天气黄色预警
2024年07月01日09:08 | 来源：人民网
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人民网北京7月1日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月1日08时至2日08时，山西北部、河北中北部、山东西南部、河南北部、安徽中南部、江苏、上海北部和西部、湖北东部、湖南中部和北部、江西北部、浙江北部和西南部、福建西北部、贵州东南部、广西北部等地的部分地区将有8级以上雷暴大风或冰雹天气，其中，安徽南部、江苏中南部、湖北东部、江西北部等地的部分地区将有10级以上雷暴大风，最大风力可达11级以上，局地有可能出现龙卷；河北中北部、北京西南部、山东西部、河南北部和东南部、安徽中南部、江苏、上海北部和西部、湖北东部和南部、湖南、江西北部、浙江北部、福建东南部和西北部、四川南部、贵州中南部、云南东北部和西南部、广西中北部等地的部分地区将有小时雨量大于20毫米的短时强降水天气，其中，安徽中南部、江苏中北部、湖北东部、湖南东北部、江西北部、贵州东南部、广西北部等地的部分地区将有小时雨量大于50毫米，最大可达80毫米以上。
防御指南：
1.政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风应急防御工作，气象部门做好人工防雹作业准备并择机进行作业；
2.驾驶员通过积水路段应减速慢行确认安全后再通过，交管部门应当根据路况在强降雨路段和积水路段采取交通管制措施和交通引导；
3.户外人员应减少或暂停空旷地方的户外作业，选择进入抗风能力较强并具有防雷措施的建筑内，同时关闭门窗远离危险电源；
4.机场、铁路、高速公路和水上交通等单位应采取限飞、限速或暂时关闭等措施保障人员和交通安全，相关水域水上作业和过往船舶应回港规避，加固港口设施；
5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好必要的排涝措施和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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