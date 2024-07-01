人民网北京7月1日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月1日08时至2日08时，苏皖大部、湖北中东部、湖南中北部、江西北部、贵州南部、广西北部、云南西部以及河北中南部、山东中西部等地部分地区有大到暴雨，其中，安徽西南部、湖北东部、湖南西部和东北部、江西北部、贵州东南部、广西东北部等地部分地区有大暴雨，湖南西南部、广西东北部局地特大暴雨（250-260毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

防御指南：

1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨应急工作；

2、切断有危险的室外电源，暂停户外作业；

3、处于危险地带的单位应当停课、停业，采取专门措施保护已到校学生、幼儿和其他上班人员的安全；

4、做好城市、农田的排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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