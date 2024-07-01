高质量发展调研行 | 走进江中药谷，领略“最美中国工厂”！
2024年07月01日09:19 | 来源：人民日报客户端
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大雁游弋水上，天鹅散步岸边；草坪上，野兔机警地张望；林间，小麂探出好奇的目光……难以想象，这里不是动物园，也不是自然保护地，而是一家制药企业。6月28日，记者跟随“高质量发展调研行”江西主题采访团来到南昌湾里，探访传说中的“最美中国工厂”。
大雁在厂区内的水域上游弋
很多人熟知的健胃消食片、复方草珊瑚含片便是这家“绿色工厂”生产的，这里是位于江西南昌的华润江中制药集团有限责任公司湾里制造基地，也被称为“江中药谷”。
俯瞰江中药谷 马悦（摄）
面积2800亩的“江中药谷”，水域面积占了10%以上，湖岸边的树上栖息着成群的白鹭。这里不仅有成林绿树、青碧湖水，还有智慧化、智能化的生产加工体系。在生产车间，机械臂此起彼落，无人驾驶小车有条不紊地运输物料，原材料、废气、废水在密闭管道流动。
俯瞰江中药谷 马悦（摄）
厂区树林里的麂
片剂车间
“从取材到预处理、提取、灌装、灭菌直至包装、成箱、入库，生产线整个操作流程均实现自动化无人操作。”华润江中湾里制造基地负责人钟志坚说，“这个车间只需要10余人，同等产量的传统车间却需要近200人。这条生产线采用全封闭的管道输送物料，运用分析技术实现产品质量的全过程实时控制与连续生产。”
液体车间
智慧仓储车间
据介绍，厂区充分开发利用太阳能光伏等可再生能源，实现源头减碳；在生产运营过程中主动节能降耗，从工艺改进、绿色采购、智慧园区精准管控等多维度实现过程减碳。在末端，生产中剩下的药渣，用于禽畜饲养，有效解决了中药渣的处置难题、降低了养殖成本；日处理量1000吨的中水回用系统，可将处理后的中水回用于厂区景观补水和绿化灌溉用水，年节水量达14万吨。
(责编：王震、陈键)
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