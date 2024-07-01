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我国首个海上全方位绿色设计油田投产

2024年07月01日10:51 | 来源：新华社
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乌石23-5油田群开发项目7月1日顺利投产。中国海油介绍，这是我国首个海上全方位绿色设计油田、北部湾首个海上油田岸电项目。

该项目为原油处理站、液化天然气站、液化石油气站、生产水站、变电站、5G基站“六站合一”，生产水全流程零排放，成为中国海上油田绿色开发的新样板，为我国能源行业向低碳化、绿色化转型提供示范。

乌石23-5油田海上平台。新华社记者黄国保 摄

乌石23-5油田海上平台。新华社记者黄国保 摄

记者了解到，乌石23-5油田群开发项目位于北部湾海域，平均水深约28米，新建2座井口平台，对乌石陆地终端进行改扩建。计划投产开发井43口，其中采油井28口，注水井15口，油品性质为轻质原油。

油田生产过程会产生生产水和伴生天然气。乌石23-5油田群在乌石终端设置生产水处理站，使用连续四级生产水处理工艺，将上游平台所产含油污水处理达到注水标准后全部输送至海上平台回注地层，实现全流程零排放、零污染。

乌石23-5油田群配置天然气一体化处理设备和储罐，可将伴生天然气有效转化为液化天然气以及液化石油气两种产品并储存、装车外输，实现了伴生气的全流程深度有效利用。

中国海油湛江分公司乌石油田作业公司总经理戴毅说，乌石23-5油田群将“绿色低碳”贯穿于油田的设计期、建造期、生产期，开启了油田高效设计、绿色建设新模式，推动海上石油勘探开发生产的低碳化转型。（记者黄国保、张程喆）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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