6月30日，我国首个百兆瓦时钠离子储能项目大唐湖北100兆瓦/200兆瓦时钠离子新型储能电站科技创新示范项目一期工程建成投运，投产规模50兆瓦/100兆瓦时，实现钠离子新型储能技术在全球的首次大规模商业化应用。

大唐湖北钠离子新型储能电站一期工程采用中国大唐联合研发的钠离子储能系统解决方案，关键核心技术装备100%国产化，电能管理系统关键技术自主可控，“基于运行数据智能分析+图像识别的全站安全管控”全方位安全管理体系可实现储能系统早期安全预警与智能运维，系统效率可达80%以上。同时具备调峰、一次调频、自动发电控制、自动电压控制等功能，通过削峰填谷，将有效平衡电力系统供需关系、促进新能源消纳，进一步提升电网灵活性调节能力和稳定性，保障区域供电稳定可靠。

大唐湖北钠离子新型储能电站一期工程储能系统由42套储能电池仓和21套升压变流一体机组成，选用185安时大容量钠离子电芯，配套建设一座110千伏升压站。投产后，每年可充放电300次以上，单次充电可储存10万千瓦时电量，在电网高峰期释放电能，可满足约1.2万户家庭一天的用电需求，年减排二氧化碳1.3万吨，具有良好的经济效益和社会效益。

据介绍，钠离子电池储能相对于锂离子电池储能，具有原材料成本低、安全性高、低温性能好、循环寿命长等优势特点，是当前新型储能技术研发及应用的热点，也是我国建设新型电力系统的关键技术和培育战略性新兴产业的重要方向。中国大唐联合中科院物理研究所、中车株洲所等国内一流研发单位，深入开展钠离子储能系统关键技术研究，攻克了工艺系统集成、关键技术装备研发等诸多难题，形成了该领域的自主产权、标准体系和一系列可推广的钠离子储能关键技术，为推动大容量钠离子储能系统规模化、商业化应用提供了可靠的技术路线。

(责编：曹淼、李源)

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