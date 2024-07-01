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国泰货运亮相亚洲物流双年展

2024年07月01日11:22 | 来源：人民网
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6月25日，第十九届中国国际物流节·2024亚洲物流双年展在上海正式开幕。国泰货运首次亮相，并以“专业成就可能”为主题，全面展现其空运解决方案、机队网络，以及在数字化建设及可持续发展等领域的专业能力及创新成果。

国泰货运董事欧永棠表示：“我们对中国和世界的空运前景非常乐观。中国经济韧性强劲，消费需求持续释放，空运市场的巨大潜力让我们倍感振奋。未来，国泰将持续加大对运力、供应链数字化的投资，更好发挥自身独特的优势与定位，进一步促进内地、香港与世界各地的货运连系，并在共建‘一带一路’倡议的背景下拓展中东和非洲市场，以高质量、高效率的空运服务，为中外往来贡献力量。”

在本次亚洲物流双年展现场，国泰货运全方位展现了其针对医药品、鲜货、动物、贵重物品、邮件、特殊货物、危险品的专业运输方案。

近年来，由于市场对医药品冷链运输需求的大幅上升，以及确保物流“不断链”的严格要求，国泰货运不断创新，推出温控集装箱等服务，通过提供一系列有着不同温度范围、装载尺寸、装载容量的集装箱，助力客户把更多的温控药品送到了东南亚、中东、欧洲、北美等地区。温控业务逐渐拓展至不同的货运场景，让国泰货运能够将果蔬生鲜以新鲜质量运送至各大市场，助力经贸“双向奔赴”。

随着文化交流活动日渐频繁，国泰货运运输了众多文物珍品，展示中国传统文化的独特韵味，包括运输文物至香港故宫文化博物馆展出，以及圆满护送超过200件山东文物至香港展出。

展会期间，国泰货运展现了其以数字化解决方案实现提质增效、提升客户体验及员工工作效率方面的持续实践。此外，国泰货运站也积极强化数字服务能力，成为了采用电子支付的航空货运站，并推出电子提货单，进一步提升服务水平和服务效率。

发挥独特优势，深耕内地市场。国泰集团（包括国泰货运及华民航空）目前在内地营运每周34个全货机航班往来6个城市，并通过灵活调动国泰航空客机的腹舱空间，将货运网络辐射至国泰于内地的16个客运航点。此外，国泰货运还善用内地市场完善的陆路交通，编织了立体交通网络，利用卡车服务，结合航班，为客户提供便利的货运服务。

国泰货运积极贯彻集团于本世纪中叶迈向净零碳排放的可持续发展目标，从自身业务出发，积极探索推出多项举措推动行业可持续发展，并取得实质性成果。此外，公司也将“飞向更蓝天”碳抵销项目和“企业可持续航空燃料”计划推广至货运客户，携手空运上下游伙伴共同迈向可持续未来。“放眼未来，公司将持续投资于机队、网络、货运设施、并大力推动数码化和可持续发展，以满足市场持续转变的需求，为中国及全球空运业发展注入活力。”国泰货运相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
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