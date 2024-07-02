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江西新余仙女湖环湖公路钟山峡大桥通车——

修起一座桥，搭好“珍珠链”（记录中国·身边的工程）

本报记者 杨颜菲
2024年07月02日06:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　通车后的钟山峡大桥使仙女湖环湖公路完全贯通。
　　吴骥宇摄（人民视觉）

　　欧山村村民通过钟山峡大桥将西瓜送进城区。
　　赵春亮摄（人民视觉）

　　“我们村也能搞旅游了。”站在田埂上，江西新余仙女湖区欧山村村支书袁丹说道。

　　守着国家级重点风景名胜区仙女湖，风景优美、位置好，欧山村却长期吃不上“旅游饭”。这是为何？

　　还得从一条路、一座桥说起。

　　2009年通车的仙女湖环湖公路犹如一串珍珠链，将仙女湖景区、仙女谷等多个景观连缀在一起。然而，这条34公里长的公路，在钟山峡位置被截断，环湖北路与环湖南路相望不相连。欧山村离钟山峡最近，村民想到对岸，要么乘渡船，要么多绕行30公里。

　　如果说环湖公路是“珍珠琏”，钟山峡大桥就是“搭扣”，扣上了，环湖公路才算实至名归。

　　“这座桥我们盼了好多年哦。”谈起大桥，75岁的欧山村村民宋家新颇为感慨。两年前，投资近亿元的钟山峡大桥项目开工。盼啊盼，不久前，桥终于修好了。

　　“现在坐车走大桥去新余市区只要半个小时。”宋家新说。“不光时间短，路也更好走。”一旁的村民王阳平接过话茬，“过去要从环湖公路另一边绕，有的地方弯急坡陡，走大桥进城就平缓得多。”

　　村里一排排大棚整齐排列，棚内一个个圆滚滚、绿油油的麒麟西瓜掩映在藤蔓间，甚是喜人。欧山村麒麟西瓜种植基地负责人周华军说，年初桥快修通了，他看好欧山村的发展前景，承包了10亩大棚进行西瓜、草莓轮作种植。“这一批麒麟瓜快熟了，游客来了可以体验采摘的乐趣。”周华军笑着说，眼下正是麒麟瓜上市的季节，桥修通后，把瓜销售到新余市区也更方便了。

　　袁丹告诉记者：“路好走了，游客也越来越多。村里准备开发农家美食、瓜果采摘等项目。”

　　受益于钟山峡大桥的不只是欧山村。

　　新开通的环湖巴士穿行在湖光山色中，成为环湖路上的新风景。坐上巴士就能在环湖各个景点打卡，尽览仙女湖美景。

　　如今，来到仙女谷的旅行团多了起来。仙女谷景区总经理刘中英说：“环湖公路全线通车后，我们的景点更好地融入仙女湖主景区。”

　　仙女湖区管委会副主任李春艳介绍，景区计划举办水上歌会、马拉松赛等一系列活动和赛事，推动仙女湖旅游更好更快发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月02日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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