本报记者 谢卫群 沈文敏

高1.85米，身姿挺拔，全身43个圆状关节，可以快速行走、敏捷避障、稳健上下坡和抗冲击干扰……在位于上海张江的国家地方共建人形机器人创新中心，一款名为“青龙”的全尺寸通用人形机器人引人注目。目前，上海已发布多款通用人形机器人原型机。

2020年，在浦东开发开放30周年庆祝大会上，习近平总书记指出：“要聚焦关键领域发展创新型产业，加快在集成电路、生物医药、人工智能等领域打造世界级产业集群。”

深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，上海用改革思维探索有效路径，加快集聚人工智能关键要素，着力打造人工智能发展高地。

完善统筹协调机制，解决产业发展遇到的难点、堵点问题。“人工智能领域的创新，要求我们激发改革活力，强化政策服务供给。”上海市经信委主任张英说。

2022年10月，上海人工智能地方性法规《上海市促进人工智能产业发展条例》施行，随后出台推进算力资源统一调度、新型基础设施建设、大模型创新发展等政策措施，重点推进模型创新扶持计划、智能算力加速计划、示范应用推进计划，打造大模型测试验证与协同创新中心、语料数据联盟、智能算力调度平台、软硬件适配测评中心、大模型开源社区和协作平台。

市区联动协同推进，发挥各区优势。浦东新区加速推动智算芯片、人形机器人等硬件攻关企业发展，徐汇区着力服务大模型等算法创新企业集聚式创新。全市组织建成规模化智能算力集群，重点部署在松江、临港等区域，为大模型训练提供支撑……目前上海形成浦东张江人工智能岛、徐汇西岸智塔、临港滴水湖AI创新港、闵行马桥人工智能创新试验区“4+X”集群格局。

着眼当下、面向未来，上海加快构建开放、安全、有活力的创新生态。打造软硬适配和测试体系，支持上海人工智能实验室建立深度链接软硬适配方案，推动实验室联合上海仪电等企业合作，为智算中心建设提供芯片选型依据；成立人形机器人制造业创新中心，加快产业链整合，打造人形机器人产业基地，降低企业算法创新成本，推动零部件标准化；建设多层次人才体系，成立人工智能战略咨询专家委员会，为人工智能产业发展提供人才和智力支撑。

人工智能应用日趋活跃，显示出勃勃生机。商汤科技推出企业级大模型一体机，可同时支持企业级千亿模型加速和知识检索硬件加速，相比同类产品节约成本80%；上海合合信息科技股份有限公司用生成式人工智能技术修复《敦煌遗书》页面和文字，助力传统文化保护；上海市第一人民医院应用支付宝“AI就医助理”解决方案，为患者提供语音交互“AI陪诊师”；大模型创新生态社区“模速空间”已吸引80余家大模型企业入驻……

上海人工智能规上企业从2018年的183家增加到2023年的348家，产业规模从1340亿元跃升到超3800亿元，大模型企业达上百家，其中34款大模型通过备案。

《 人民日报 》（ 2024年07月02日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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