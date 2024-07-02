本报记者 韩 鑫

数据来源：《2023年交通运输行业发展统计公报》

制图：沈亦伶

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近日，交通运输部发布《2023年交通运输行业发展统计公报》显示，2023年全年我国完成跨区域人员流动量612.88亿人次，同比增长30.7%，流动中国彰显经济社会发展活力。

过去一年，我国交通运输经济运行呈现出哪些特点？国家综合立体交通网建设情况如何？记者进行了采访。

交通是经济的脉络。近日，交通运输部发布《2023年交通运输行业发展统计公报》。公报显示，过去一年，我国交通运输持续稳定恢复，跨区域人员流动量、货运量、港口货物吞吐量保持较快增长，交通固定资产投资规模保持高位，一幅流动中国的美好画卷正加速铺展。

交通主骨架加快挺起

综合交通网总里程超600万公里

去年以来，我国综合立体交通网加速成型，交通运输在由大到强、从有向好的道路上不断迈进，大国发展主骨架加快挺起。

铁路四通八达。截至去年末，全国铁路营业里程达15.9万公里，其中高铁营业里程4.5万公里。全国铁路路网密度165.2公里/万平方公里，比上年末增加4.1公里/万平方公里。

公路越织越密。截至去年末，全国公路里程543.68万公里，比上年末增加8.2万公里。公路密度达到56.63公里/百平方公里，增加0.85公里/百平方公里。其中，高速公路里程突破18万公里。

水运更趋发达。看内河航道，截至去年末，全国内河航道通航里程12.82万公里，比上年末增加184公里。等级航道通航里程占内河航道通航里程比重为52.9%。看港口码头，截至去年末，全国港口生产用码头泊位超过2.2万个，比上年末增加700个。其中，万吨级及以上泊位2878个，比上年末增加127个。

航空覆盖更广。截至去年末，颁证民用航空运输机场259个，定期航班通航城市（或地区）达到255个，全年旅客吞吐量达到100万人次以上的运输机场102个。

乡村交通设施不断完善。农村公路建设投资连续7年保持在4000亿元以上规模，全年新改建农村公路里程达18.8万公里，截至去年末，我国农村公路里程459.86万公里，全国建制村实现全部通邮，有力支撑服务乡村全面振兴。

目前，“6轴7廊8通道”的国家综合立体交通网主骨架空间格局基本形成，综合交通网总里程超过600万公里，我国已建成全球最大的高速铁路网、高速公路网、邮政快递网和世界级港口群，航空航海通达全球。

成为运输最繁忙国家之一

平均每天运输1.5亿吨货物

交通物流是实体经济的“晴雨表”，其繁忙水平直接反映我国经济的活跃程度。去年以来，交通运输服务质量持续提升，运输结构不断优化，安全生产总体稳定，中国已成为运输最繁忙的国家之一。

数据显示，去年我国完成营业性货运量547.47亿吨，比上年增长8.1%，完成货物周转量240646亿吨公里、增长6.3%。全年完成跨区域人员流动量612.88亿人次，增长30.7%，“大动脉”和“微循环”更加澎湃。

以时间为维度，以一天为刻度，可以丈量今日中国之繁忙——

看人员流动，出行更高效。平均每天有超过1.6亿人次跨区域人员出行，其中有1000万人次乘坐火车出行、1.5亿人次通过公路出行、70万人次乘坐船舶出行、170万人次乘坐飞机出行，城市内平均每天近2.8亿人次通过城市公共交通及出租汽车出行。

看货物运输，运转更有序。平均每天运输1.5亿吨货物，其中火车运输约1400万吨、汽车运输1.1亿吨、船舶运输2500万吨、飞机运输2万吨。每天收寄快递与包裹4.5亿件左右，其中快递3.6亿件。

去年以来，随着经济社会全面恢复常态化运行，国际运输明显恢复成为显著特点。

公报显示，2023年，我国民航国际航线客运量比上年增长1461.7%。中欧班列全年开行1.7万列、发送190万标箱，比上年分别增长6%、18%。港口外贸货物吞吐量、外贸集装箱吞吐量比上年分别增长9.5%、5%。完成国际（港澳台）快递业务量30.7亿件，比上年增长52%。

“不断健全的城乡物流末端配送服务网络，更加开放共享、覆盖全球、安全可靠、保障有力的国际物流供应链，助力交通物流呈现持续恢复发展态势，成为服务经济循环畅通的有力支撑。”交通运输部科学研究院信息中心副主任周健说。

交通投资持续高位运行

交通基础设施投资创历史新高

人享其行，物畅其流，离不开交通基础设施投资的持续加力。

去年以来，我国不断加强基础设施建设，交通固定资产投资规模连续7年保持在3万亿元以上，2023年达到3.9万亿元，平均每天完成交通基础设施投资107亿元，创历史新高。

具体来看，全年完成铁路固定资产投资7645亿元，比上年增长7.5%；完成公路固定资产投资28240亿元，比上年下降1%；完成水路固定资产投资2016亿元，比上年增长20.1%。

“以重大项目为牵引，以联网补网强链为重点，交通固定资产投资持续高位运行，助力交通干线网、快速网、基础网越织越密，让人民群众从‘走得了’阔步迈向‘走得好’。”周健表示。

智慧绿色交通建设力度不断加大。截至去年末，全国已建成18座自动化集装箱码头，在建自动化集装箱码头27座，已建和在建数量均位居世界首位。铁路电力机车占比达65.3%、提高0.9个百分点，新能源车辆占公共汽电车的比重达77.7%、提高6个百分点。

农村公路建设取得扎实成效。2023年，全国农村公路完成固定资产投资4843亿元，完成新改建农村公路18.8万公里，改造农村公路危桥8418座。全国832个脱贫县完成公路固定资产投资7183亿元。

交通重大工程具有单体投资多、社会影响大、带动作用强的特点，是扩内需、稳增长、促就业的重要领域之一。深中通道建成开通、常泰长江大桥正式合龙，平陆运河土石方已开挖过半……今年以来，各地加快重大项目建设，已形成“在建一批、新开一批、储备一批”的良性循环，交通投资对经济回升向好的“稳定器”作用持续发挥。

交通运输部有关负责人介绍，下一步将督促指导地方加快在建项目实施，尽快形成更多实物工作量，加快国家综合立体交通网主骨架建设；同时，积极推进公路水路基础设施数字化升级、绿色化转型和大规模设备更新等工作，加快培育壮大交通运输新质生产力。

《 人民日报 》（ 2024年07月02日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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