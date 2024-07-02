本报北京7月1日电 （记者刘温馨）今年6月是第二十三个全国“安全生产月”，一个月来，全国各地区、各有关部门和单位按照国务院安委会办公室、应急管理部统一部署，围绕“人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道”主题，开展了一系列形式多样、内容丰富的活动，持续用力培育全社会安全文化，切实筑牢安全生产人民防线。

聚焦“畅通生命通道”，针对生产经营场所占用、堵塞、封闭疏散通道和安全出口等突出问题，开展相关系列活动。山东组织开展高层建筑火灾救援演练、汛期灾害事故救援演练、地震避险紧急疏散应急演练、危化品及防汛专业应急救援队伍紧急拉练等专项演练拉练活动；湖南长沙围绕避险逃生、自救互救、应急处置等应知应会知识开展网络安全知识竞赛，3天时间内共13万余人次参与线上答题；吉林省在人民网推出“同上一堂畅通生命通道安全科普大课”，在吉林应急广播《应急之声》栏目等播出特别节目。

因地制宜组织开展“安全宣传咨询日”活动，通过线上线下多种形式载体集中开展安全宣传。中国安能二局深圳公司针对安全生产政策法规、安全知识和避险逃生技能科普知识等设置8个安全咨询台，累计发放相关科普资料700余份；四川成都在活动现场搭建火灾逃生体验屋模拟杂物堵塞、安全出口锁闭等多种场景，设置了多条逃生通道，让体验者切身感受到火灾逃生的复杂性；江苏苏州市应急管理局通过多平台直播进行自救技能教学、消防救援装备展示并在线上邀请观众开展互动体验，在线观看人数超25万。

持续深化推动安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，进一步提高全社会整体安全水平。中交隧道局组织安全生产专家和技术人员深入违规电气焊作业、有限空间作业安全以及高处坠落事故防范等高风险领域生产一线，进行安全隐患排查并采取切实有效的措施进行整改；北京朝阳区呼家楼街道通过场景模拟、互动体验、知识问答、实践操作等方式普及消防器械使用、逃生结绳训练、地震避险逃生等知识，提升居民应对突发公共安全事件时的自救互救技能；上海市向中小学校发放《人人讲安全个个会应急——上海市中小学生安全知识读本》以及《安全宣传“进校园”》折页，并在部分学校开展暑期安全教育课，引导青少年学习掌握防灾避险和自救互救知识技能。

《 人民日报 》（ 2024年07月02日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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