本报北京7月1日电 （记者金歆）6月28日，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布《互联网助力数字消费发展蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）。《蓝皮书》显示，互联网在促进新消费模式发展、带动形成新消费热点、推动新消费群体崛起等方面持续发挥积极作用，助力数字消费成为扩大内需、促进经济高质量发展的重要引擎。当前，我国网络购物用户规模已超过9亿人，购买国货“潮品”、绿色商品等的用户规模分别达5.3亿人、2.3亿人。

《蓝皮书》显示，互联网技术的发展，推动了消费场景从线下拓展到线上，带动了国货“潮品”消费、文娱旅游消费等一大批新消费增长点加速形成。网购用户中，购买过国货“潮品”的用户占比接近六成。“618”期间，网络零售额品牌榜前十位中，国产品牌占据6席。文娱旅游消费增长较快，我国在线旅行预订用户规模已超过5亿人，同比增长超过20%，今年1—4月，在线旅游消费额增长77.6%。

《蓝皮书》介绍，随着互联网技术的发展，绿色消费、健康消费、智能消费等新消费模式不断塑造着人们的生活方式。数据显示，25%的网购用户近半年来购买过绿色节能产品。购买过健康和养生类产品的用户占网购用户的26.1%。购买过智能家居产品的用户占网购用户的25%。

此外，《蓝皮书》还显示，随着互联网技术红利不断惠及全体人民，出现了90后、00后、“银发族”、女性群体和农村群体等数字消费新势力。90后、00后网络购物使用率分别达到95.1%、88.5%，是消费需求最丰富的数字消费群体。“银发族”是数字消费增长极，我国60岁及以上银发网民网络购物使用率为69.8%。“银发族”在健康医疗、文娱旅游消费中表现相对突出，健康型、享受型消费升级趋势明显。农村网民线上消费能力不断增强，网络购物比例达到76.7%。

《 人民日报 》（ 2024年07月02日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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