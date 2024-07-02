人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《互联网助力数字消费发展蓝皮书》显示

国货“潮品”网购用户达5.3亿人

2024年07月02日06:42 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京7月1日电  （记者金歆）6月28日，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布《互联网助力数字消费发展蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）。《蓝皮书》显示，互联网在促进新消费模式发展、带动形成新消费热点、推动新消费群体崛起等方面持续发挥积极作用，助力数字消费成为扩大内需、促进经济高质量发展的重要引擎。当前，我国网络购物用户规模已超过9亿人，购买国货“潮品”、绿色商品等的用户规模分别达5.3亿人、2.3亿人。

　　《蓝皮书》显示，互联网技术的发展，推动了消费场景从线下拓展到线上，带动了国货“潮品”消费、文娱旅游消费等一大批新消费增长点加速形成。网购用户中，购买过国货“潮品”的用户占比接近六成。“618”期间，网络零售额品牌榜前十位中，国产品牌占据6席。文娱旅游消费增长较快，我国在线旅行预订用户规模已超过5亿人，同比增长超过20%，今年1—4月，在线旅游消费额增长77.6%。

　　《蓝皮书》介绍，随着互联网技术的发展，绿色消费、健康消费、智能消费等新消费模式不断塑造着人们的生活方式。数据显示，25%的网购用户近半年来购买过绿色节能产品。购买过健康和养生类产品的用户占网购用户的26.1%。购买过智能家居产品的用户占网购用户的25%。

　　此外，《蓝皮书》还显示，随着互联网技术红利不断惠及全体人民，出现了90后、00后、“银发族”、女性群体和农村群体等数字消费新势力。90后、00后网络购物使用率分别达到95.1%、88.5%，是消费需求最丰富的数字消费群体。“银发族”是数字消费增长极，我国60岁及以上银发网民网络购物使用率为69.8%。“银发族”在健康医疗、文娱旅游消费中表现相对突出，健康型、享受型消费升级趋势明显。农村网民线上消费能力不断增强，网络购物比例达到76.7%。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月02日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：推动设备回收循环利用 助力再生资源行业发展
　　人民网北京7月1日电 （记者杜燕飞）推动大规模设备更新和消费品以旧换新，将有力促进投资和消费。今年3月，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确，实施回收循环利用行动，完善废旧产品设备回收网络，支持二手商品流通交易，有序推进再制造和梯次利用，推动资源高水平再生利用。…
突破800亿件 快递业助力经济延续回升向好态势
　　穿梭于城乡的快递小哥、高速运转的智能分拣线……这些随处可见的忙碌景象，不仅展现出快递业不断释放的发展动能和澎湃活力，更为我国经济延续回升向好态势写下了生动注脚。 记者从国家邮政局获悉，截至6月30日，今年我国快递业务量已达800亿件，比2023年提前59天。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部