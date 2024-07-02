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陕西推动发展方式绿色低碳转型（高质量发展调研行）

本报记者
2024年07月02日06:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　习近平总书记在陕西考察时强调：“陕西生态环境保护，不仅关系自身发展质量和可持续发展，而且关系全国生态环境大局。”

　　牢记殷殷嘱托，胸怀“国之大者”，陕西广大干部群众坚定走好生态优先、绿色发展之路。

　　连续多年的卫星遥感图，记录下黄土高原的生态之变：从2000年至2023年，延安市植被覆盖率由46%提高到81.3%，由此，陕西的植被覆盖向北推移了400公里。

　　不只山川添绿，陕西践行绿水青山就是金山银山理念，推动发展方式绿色低碳转型，不断厚植高质量发展生态底色，绿色产业兴起来，绿色动能强起来，绿色发展扎实推进。

　　植绿增绿，牢牢守护好生态底线

　　仲夏时节，行走在陕西富平，石川河水清岸绿，黄土塬草木葱茏。很难想象，这里曾经荒山秃岭、黄沙漫天。

　　水连土，土连塬，塬连田。聚焦山水林田塬一体化保护，见缝插绿、固沟保塬；筑埂改坡、保土蓄水，干旱地变身水浇地，让“望天田”成为“吨粮田”。综合治理、久久为功，荒坡逐渐披上绿装。“目前全县森林覆盖率达到36.78%，水土保持率达到89.76%。”富平县水土保持和移民工作中心主任周琪说。

　　守住黄河流域生态保护基准线，陕西一步一个脚印：建成212口矿山含水层监测井，有效防止超采地下水；推动黄河沿岸煤炭井田开发后移0.55公里，留足江河生态缓冲带。“目前，黄河干流（陕西段）全线连续两年水质达到Ⅱ类，流域年均新增水土流失治理面积约4000平方公里，黄土高原成为全国增绿幅度最大的区域。”陕西省发展改革委副主任徐田江介绍。

　　一路向南，和合南北、泽被天下的“中央水塔”秦岭绿意葱茏。

　　走进秦巴深处，汉中宁强县汉水源村里，山高谷深、飞瀑高悬。三千里汉江从此发源，这里也是南水北调的重要水源涵养区。

　　为确保南水北调工程中线“一泓清水永续北上”，自2009年起，汉中市大力对汉江源头进行生态修复。改造河道滩地、栽植水生植物、打造生态护坡、拦截径流垃圾……真招实招换来绿水青山。“通过综合整治，全县林草覆盖率由治理前的55.8%提升至84.7%，汉江出境断面水质连续多年稳定达到Ⅱ类。”宁强县水利局局长高正宝说。

　　奋力当好秦岭生态卫士，2023年，陕西推动秦岭七省（市）跨区域保护，修订秦岭区域产业准入清单，秦岭陕西段生态环境质量达到“优良”等级的面积占比提升至99.3%。汉江、丹江干流流域内7个国控断面水质达到Ⅰ类，江水丰盈，水流澄澈。

　　如今，陕南对“护水”的执着，已化作当地干部群众的行动自觉。汉中累计建设农村生活污水集中处理设施218个，覆盖744个行政村，确保生活污水达标排放；安康专门设立南水北调环境应急处置中心，实施在线监测流域数据，保障汉江水质稳定达标；商洛在坡度25度以上的坡耕地还林还草，植被盖度大幅增加，水源涵养能力稳步增强。

　　多年耕耘不辍，交出亮丽答卷。“以秦岭区域、黄河流域为重点，近5年来组织实施26个省级山水工程和226个历史遗留矿山修复项目，推进山水林田湖草沙综合治理。”陕西省自然资源厅副厅长冯涛说。

　　逐绿前行，扩绿、兴绿、护绿并举

　　榆林神木市，毛乌素治沙造林基地，乔灌草结合，樟子松林挺拔傲立，立起一道绿色“防沙屏障”。

　　看似平常的林地，藏着“三步造林”的探索——先栽植沙蒿，减少风蚀；再栽植灌木，拦住移沙；最后栽植乔木，逐步成林。“这样固沙保水能力强，苗木成活率可达90%。林地里的风速、水分、微生物等都有系统监测，实现科学治沙。”神木市生态保护建设协会会长张应龙说。

　　扎根毛乌素沙地21年来，张应龙和团队累计治理沙地42.8万亩，将治理区植被覆盖率从3%提升至65%。如今，榆林860万亩流沙基本得到固定或半固定，林木保存面积由新中国成立初期的60万亩扩大到目前的2360万亩。

　　扩绿，科学推进大规模国土绿化。陕西深入实施防护林工程、天然林保护工程、退耕还林还草等生态工程建设，人工造林、封山育林、飞播造林，营造林超8800万亩，森林覆盖率达到45%以上，实现了由“沙进人退”到“绿进沙退”的蜕变。

　　兴绿，拓展绿水青山转化为金山银山的路径。陕西坚持保护优先、合理利用，生态优势源源不断转化为发展优势。

　　在宝鸡太白县粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，群山环抱下，时值盛夏，却凉风拂面。抬眼望去，广袤田地里，连片的娃娃菜、生菜、羽衣甘蓝等鲜翠欲滴。

　　采摘、分拣、预冷、装箱……搭乘中通冷链货车，40小时后，这里的高山蔬菜便会出现在1800公里外的广州市民餐桌上。“我们基地里的蔬菜，长在高山密林中，‘吸’负氧离子，‘喝’山间清泉，长出的是‘小时候的味道’。”太白县绿蕾农业专业合作社理事长艾科平介绍，基地每年直供粤港澳大湾区的各类蔬菜约2000吨，产值超800万元。

　　一棵小小蔬菜，将秦岭山区与粤港澳大湾区紧密相连。依托独特的高山气候和绝佳的生态优势，如今太白县85%的群众从事蔬菜生产，73%的农民收入来自蔬菜，户均增收约1.2万元。

　　人不负青山，青山定不负人。放眼陕西，自北向南，端牢生态碗、吃上生态饭，生态产业逐步成为群众的“幸福靠山”。

　　“如今，陕北小杂粮、富平柿饼、眉县猕猴桃、陕南食用菌等农产品已享誉全国，形成优势特色产业区50多个，国家级特色农产品优势区12个，大批有竞争力的优势特色产业快速壮大。”陕西省农业农村厅副厅长王韬说。

　　扩绿、兴绿，更要护绿。以智慧化助力绿色化，宝鸡眉县打造智慧林业管理平台，通过配备无人巡查机，并在重点林区安装高清摄像头，实现对辖区森林资源的监控预警；以“林长制”推进“林长治”，西安鄠邑区聘任341名农家乐（民宿）负责人为公益性民间林长，有效发挥基层自治作用，实现森林资源管护网格化、全覆盖。

　　“陕西省12个市（区）、104个县（市、区）、1260个镇、16372个村全面推行林长制，共设立市级林长114名、县级林长1388名、镇级林长8977名、村级林长52785名。‘五级林长’网络覆盖陕西每一寸绿色空间，‘五绿责任’覆盖陕西每一名林长。”陕西省林业局有关负责人说。

　　以绿生“金”，产业低碳转型提速

　　生态变“绿”，发展向“绿”。陕西加力提高经济绿色化程度，加快形成绿色发展新的增长点。

　　由“黑”转“绿”，能源转型步伐加快。

　　一块煤炭，如何“由黑转白”？步入国家能源集团榆林化工有限公司，管廊纵横交错、塔罐鳞次栉比，各条生产线正满负荷运转。加热、分离、催化、聚合……经过多道流程，煤炭变身白色聚丙烯颗粒，从料仓管道不断流出、整装待发，未来经过下游工厂深加工，这些煤基生物可降解材料将广泛应用在童车玩具、安全座椅、骨骼支架等领域。

　　煤炭“变形记”折射出榆林这座能源之城的蝶变。“通过延链、补链、强链，引导化工产品向精细、终端发展，煤化工产业不断向高端化、多元化、低碳化转型。”榆林市发改委有关负责人介绍，目前，榆林现代煤化工产业累计完成投资约2000亿元，绿色低碳高端产业集群初步形成。

　　往高端攀，向绿色行。如今，陕西已基本形成煤制油、煤制乙二醇、煤基高端化工等现代煤化工产业链。煤电机组全部实现超低排放，绿电装机规模10年间增长了8.5倍、突破4000万千瓦，二氧化碳捕集封存实现新突破，累计封存二氧化碳45万吨。

　　追“光”逐“链”，产业升级绿意更浓。

　　一束阳光，怎样转化利用？陕西西安，隆基绿能展厅内，“炽热的太阳”与“蔚蓝的地球”交相辉映。

　　“我们希望每一寸太阳光都被最大化利用。”隆基绿能总裁李振国说，通过持续技术创新，不断突破光伏电池转换效率纪录，今年5月达到27.3%，刷新世界纪录。“近10年，隆基绿能累计生产光伏产品超205吉瓦，相当于9个三峡电站的装机量。去年，单晶硅片、组件出货量均居世界前列。”

　　新兴产业发展添“绿”，传统产业向“绿”而行。“装配一辆重卡，仅需4.8分钟。”在陕汽新能源重卡基地总装车间，地面，无人搬运车往来穿梭；空中，全自动零部件有序输送，智能化装配线跃然眼前。公司负责人介绍，借助智能化生产，近年来陕汽新能源卡车产销量不断增长，从2021年的200多辆，增长到去年的超4000辆，今年将有望达到8000辆。

　　融绿色理念于产业发展，一批含金量、含新量、含绿量高的产业，正在三秦大地茁壮成长。

　　汽车制造业势头强劲，今年前5个月，总产值达到176.7亿元，同比增长160.2%；光伏产业全国领先，产品远销海内外；半导体产业、航空产业等产业集群快速崛起，产值位居全国前列……“目前全省产值超千亿元的产业链达到6条，现代化产业体系正加速构建，助力发展向‘新’向‘绿’。”陕西省工业和信息化厅有关负责人说。

　　守好绿色底色，提升发展成色。陕西省委主要负责同志表示，新时代新征程，将认真贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，推进生态优先、绿色升级、低碳转型，奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章。

　　（记者张铁、赵永平、韩鑫、高炳、张丹华、王浩）

　　《 人民日报 》（ 2024年07月02日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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