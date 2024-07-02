数字中国发展将进一步提质提速
《数字中国发展报告（2023年）》发布
2024年07月02日06:42 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月1日电 （记者王云杉）6月30日，国家数据局正式发布《数字中国发展报告（2023年）》全文。
报告显示，2023年，数字中国发展基础更加夯实，上下联动、横向协同的全国数据工作体系初步形成；数字中国赋能效应更加凸显，数字经济保持稳健增长；数字安全和治理体系更加完善；数字领域国际合作更加深入。
报告指出，展望2024年，数字中国发展将进一步提质提速。数字技术和数据要素深度耦合发展，成为拉动数字经济增长新的爆发点，数字经济和实体经济进一步深度融合，数字中国建设将与我国加快发展新质生产力同频共振、协同发力，成为推动质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎。
《 人民日报 》（ 2024年07月02日 07 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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