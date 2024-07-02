本报北京7月1日电 （记者韩鑫）国家邮政局监测数据显示，截至6月30日，今年我国快递业务量突破800亿件，比2023年提前59天。

今年以来，我国快递市场继续快速发展，月均业务量超130亿件。特别是进入6月以来，在电商平台年中大促等利好因素的带动下，快递日均业务量超5亿件，市场规模加快扩大，在促进消费、服务生产和保障民生等方面发挥了积极作用。

“持续上扬的增长曲线，既折射出经济延续回升向好态势，也是行业发展动能不断释放的生动写照。”国家邮政局有关负责人说，从山东鱼台的小龙虾，到浙江桐乡的汽车配件，再到泰国春蓬府的榴莲，今年以来，快递业不断丰富服务场景，拓展服务领域，提升服务品质。

“快递进村”走向深入。通过设立乡村收寄点、建设预处理中心，今年鲜果上市季，已有超2500吨新疆轮台小白杏经由顺丰物流网络出疆，直飞全国各地；截至今年5月，中通快递网络覆盖全国行政村数量超过17.5万个，较去年增长超1.6万个行政村，同比增长10%……农村寄递物流体系建设积极推进，有效打通农产品出村进城“最初一公里”。

“快递进厂”不断拓展。从厂外延伸至厂内，京东为圣农集团提供从商品生产储存到打包配送的全程冷链解决方案；融入供应链前端，韵达在河北衡水建设2000平方米的云仓，为车垫制造和日用品生产等众多厂家提供仓配一体化服务……将服务从消费领域延伸至生产环节，更多快递企业为制造企业提供入厂物流等综合供应链服务。

“快递出海”步伐提速。中国邮政首条自主执飞的洲际航线正式开通；菜鸟宣布计划全年落地七大跨境商家中心，为中小商户提供更具性价比的国际快递解决方案……今年以来，快递企业加速提升航空运输服务能力，通过新开、增开洲际货运航线及国际定期货运航线，打造安全可靠、自主可控的国际物流供应链体系，为更多的中国商品出海及国外商品进口提供更为便捷的服务。

值得一提的是，自大规模设备更新和消费品以旧换新行动开展以来，快递企业抓住新一轮发展机遇，加快淘汰老旧分拣和安检设备，提升新能源车应用比例，强化大数据、云计算、人工智能、区块链等现代信息技术的应用，推进设备的智能化低碳化升级。此外，快递企业积极发展逆向物流，推出“换新+回收”和“送、装、拆、收”等新发展模式，助力消费品“以旧换新”，在助力持续降低社会物流成本的同时，也为行业持续发展开拓新的增长点。

《 人民日报 》（ 2024年07月02日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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