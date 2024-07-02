本报北京7月1日电 （记者潘俊强）7月1日，在北京市平谷区京平综合物流枢纽，中欧班列（北京—莫斯科）从北京平谷地方铁路马坊站再出发，列车满载着家电、服装、建材等货物共55个集装箱。这趟班列计划每月开行4趟，标志着北京直达俄罗斯中欧班列驶入常态化开行的新阶段，为京津冀地区产品走向国际市场搭建了“快速直通车”。

依托中欧班列，平谷区整合“货、库、链、场”等各类资源建成俄罗斯进口商品馆，展示展卖俄罗斯特色商品，举办系列体验活动，正在谋划首都“一带一路”进口商品馆集群，建设亚洲馆、南非馆、中东欧馆等，打造丝路电商休闲消费直播体验区，充分发挥电商连接线上线下、衔接供需两端、贯通城市农村、对接国内国外市场的作用，实现进口商品馆国家间的互联互通、经贸往来，助力北京“两区”建设和国际消费中心城市建设。

《 人民日报 》（ 2024年07月02日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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