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广西210个农产品获“圳品”评价认证

2024年07月02日06:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南宁7月1日电  （庞革平、韦继川）深圳标准促进会日前公布的最新一批获评“圳品”名单中，广西新增10个入选农产品。至此，广西已有210个农产品获“圳品”评价认证，涵盖蔬菜、水果、粮食、畜禽等25大类164个品种的食品及食用农产品。

　　“圳品”评价体系是广东省深圳市对标国际先进标准构建的从农田到餐桌全链条供深食品标准体系，通过开展“圳品”评价，打造高质量城市食用农产品品牌。

　　深圳市在对口帮扶广西相关市县（市、区）过程中，创新消费与产业并重的“圳品”帮扶模式。一方面巩固好粤桂产销对接机制，利用大湾区消费市场和外销渠道，为广西农产品开拓更多稳定的市场，真正把市场留给脱贫地区，把收益留给农户；另一方面吸引更多广东企业到广西建基地，完善全产业链条，促进广西农业规模化、标准化、品牌化发展。深圳标准促进会根据“圳品”标准及评价规则，按程序对申报主体及申报产品进行评审。产品获评“圳品”之后，就允许按规则使用其标识。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月02日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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