本报珠海7月1日电 （记者贺林平）作为中央支持香港发展、推进粤港澳大湾区建设的重要举措之一，“港车北上”政策自2023年7月1日正式实施，至今已一周年。据海关、边检部门统计，截至7月1日零时，经港珠澳大桥珠海公路口岸进出境的香港单牌车已达96.7万辆次；此外，完成“港车北上”备案车辆已达6.8万辆、驾驶员超8.2万人次。

“有了‘港车北上’后，去广东旅游省时省力，消费性价比又高，体验很不错。”香港单牌车司机陈先生前不久带着家人到广州观看龙舟比赛。陈先生坦言，以前暑假一般都会选择去日韩或者东南亚周边国家旅游，“现在家人更想‘北上’内地，去大湾区不同城市转转。”

“港车北上”政策下，香港单牌车可经港珠澳大桥珠海公路口岸驶入广东。政策实施后，由于通行便捷，自驾“北上”已日益成为香港居民“内地游”最热门的跨境方式之一。加之拱北海关对符合条件入出内地的港澳单牌车实行“免担保”政策，有效降低港澳居民的申办成本，更加便利他们驾车入粤探亲访友、度假旅游、工作生活。

数据显示，自政策实施以来，经珠海公路口岸通行的“港车北上”车辆月均增速超过33.8%；尤其今年以来，月均实际进出境超11万辆次，是政策实施首月的16倍；6月单月数量首次突破13万辆次。据港珠澳大桥边检站统计，香港单牌车已成为口岸通关车辆的主要种类，占口岸每日客车通关总量的33%。

“周末热”“节假日热”已成为“港车北上”潮流的显著特征。今年周末及节假日，港珠澳大桥珠海公路口岸进出境港、澳单牌车日均通关量达1.2万辆次，其中香港单牌车日均通行量达7000辆次；其中4月6日，单日最高通行量达到8840辆次，刷新政策实施以来的历史最高纪录。

“港车北上”政策还为香港青年就业创业、逐梦湾区创造更多机遇。香港青年陈国燊今年年初在珠海成立了一家公司，主要承接湾区文旅资讯对港推介业务。“我们以‘港车北上’为主题打造宣传产品，自己开着单牌车到各地亲自体验、宣传推介，反响很不错，找我们合作联系的商家越来越多。”陈国燊打算年底继续扩展公司规模，推出更多产品以满足市场需求。

在“港车北上”带动下，今年以来，经港珠澳大桥出入境客流持续快速增长，已超过1250万人次，同比增长113%；其中，出入境香港旅客超过515万人次，比去年同期增长185%。

《 人民日报 》（ 2024年07月02日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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