本报天津7月1日电 （记者龚相娟）天津市发展改革委、天津市政务服务办日前联合印发《天津市关于深入推行以公共信用报告代替无违法违规证明的实施方案》，通过证明替代范围扩面、服务提质、改革增效，在市场监管、税务、人力社保、教育、民政等40个领域以公共信用报告代替无违法违规证明。

无违法违规证明是企业用以证明企业在一定时期内没有因违反相关法律法规受到行政处罚且情节严重的情形，常应用于企业申请上市、申报项目、行政审批、银行贷款、评优评先等事项，但由于涉及行业部门众多，无违法违规证明办理手续繁琐，企业对以公共信用报告替代无违法违规证明的呼声较高。

为切实解决经营主体无违法违规证明开具难题，天津于去年5月推行经营主体以公共信用报告代替无违法违规证明服务，经营主体只需登录“信用天津”网站就可以通过查询下载公共信用报告（无违法违规证明专用版）替代原有证明。

一家连锁药店负责人介绍，因母公司业务拓展，需旗下所有连锁药店提供无违法违规证明，一天内92家连锁药店登录“信用天津”查询下载专用版信用报告，替代证明多达828份。一份报告替代一摞证明，一网通办不用来回跑，大大提升了办事效率。

为深入落实“高效办成一件事”工作要求，天津此次全面升级以公共信用报告代替无违法违规证明服务。一方面，天津将原有25个领域拓展至40个，实现全市无违法违规证明开具重点领域高频事项100%纳入，让证明开具办理环节由40个缩减至1个，以一份报告替代一摞证明。另一方面，实现服务对象升级，将证明替代适用对象由经营主体拓展至自然人，在面向经营主体的基础上新增面向自然人替代证明服务。

报告打印还可实现“一键定制”，经营主体可根据具体业务办理需求自行选择报告打印期限、代替领域、适用场景。从报告用途来看，申请上市、融资授信两类场景应用频次最高，占比分别达到58.23%和13.06%；招标投标和项目支持两类场景用途增速最为明显，占比由去年年底的4.43%和3.56%分别增长至目前的10.54%和9.31%。

天津市发展改革委信用建设处相关负责人介绍，截至目前，平台依法归集63家市级部门和16个区（涵盖所列40个领域）公共信用信息，涉及法人行政处罚事项9.29万项，一般行政处罚信息累计归集66.46万条。“一口统管”实现信用数据“应归尽归”，为全面实施证明代替奠定了坚实基础。

《 人民日报 》（ 2024年07月02日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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