本报重庆7月1日电 （记者王欣悦）新修订的《重庆市中小企业促进条例》（以下简称《条例》）于7月1日起正式施行。《条例》立足重庆工作实际，对全市推动专精特新中小企业发展、加快数字化转型等方面经验做法进行夯实固化。

其中，在促进中小企业研发创新方面，《条例》就中小企业创新能力提升、产学研合作、新产品推广等作出了规定，提出“引导和支持中小企业加大创新投入，开展技术、产品、管理模式、商业模式等创新”“组织本市中小企业、高等学校和科研机构开展产学研用项目交流合作”等。

在解决融资问题方面，《条例》把破解中小企业融资难作为重点内容，制定了银企对接、信贷风险分担、直接融资、供应链金融等条款，提出“增加小型微型企业融资规模和比重，扩大信用贷款、中长期贷款、无还本续贷规模和首贷户覆盖面”的规定。

在解决市场难问题方面，《条例》设置“市场开拓”专章，制定了公平参与市场竞争、大中小企业融通发展、政府采购支持、国际市场拓展等条款，提出“组织大型企业和中小企业在项目、技术、供需等方面的交流活动，促进中小企业的产品和服务进入大型企业的产业链供应链或者采购系统”的规定。

《 人民日报 》（ 2024年07月02日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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