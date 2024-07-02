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推进人工智能与经济社会融合发展（调查研究 凝聚共识）

——民建中央调研组对上海江苏开展重点考察调研

本报记者 尹晓宇
2024年07月02日06:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，人工智能（AI）是发展新质生产力的重要组成部分。当前，如何抢抓机遇、因地制宜、统筹规划加快人工智能发展？如何以科技创新推动产业创新，以产业创新促进经济发展和社会进步？

　　受中共中央委托，民建中央调研组由民建中央主席郝明金、民建中央常务副主席秦博勇率队，围绕“推进人工智能与经济社会融合发展”这一主题，赴上海、江苏南京开展重点考察调研，并召开专题座谈会。

　　深入行业一线

　　了解发展现状

　　上海有全国首个人工智能创新应用先导区，在上海调研期间，调研组先后来到相关科技公司，了解人工智能发展应用情况，听取相关诉求和建议。在上海稀宇科技有限公司，调研组了解了公司如何为企业提供高效智能的通用大模型解决方案；在东方财富信息股份有限公司，了解了公司自主研发的“妙想”金融大模型在垂直服务金融业的应用情况。

　　调研组认为，上海人工智能产业凭借顶层设计、科技创新、产业政策和应用场景落地的多重优势，形成了良好的示范效应和集聚效应。

　　江苏电子、软件、智能制造等产业规模在全国领先，拥有一批实力较强的智能软硬件企业以及智能制造集成应用商，具有较好的人工智能发展产业基础，在“+人工智能”上有较多的探索和发展潜力。

　　调研组一行来到南京钢铁集团有限公司，了解人工智能如何赋能传统产业。在南京钢铁集团有限公司智慧运营中心的大屏幕上，铁矿石的在途情况、炼钢情况、钢材的销售情况等生产经营环节，通过数字模型再造完整呈现。“在产业领域，专业小模型是不是更适配？数据如何重塑产业链？”调研组边看边问。南京钢铁集团有限公司董事长黄一新向调研组介绍，借助数据平台，公司研发周期缩短30%，提升了产业链效率。

　　坚持问题导向

　　聚焦产业需求

　　“国内人工智能产业发展仍面临着高质量数据集匮乏、智能算力供给不足、应用落地路线不明等挑战。”“众多云厂商、互联网公司各自分散建设智算设施，存在着资源割裂、调用困难等问题。”“人工智能产业发展快，在责任归属、知识产权等方面存在模糊地带，政策法治保障仍需加强。”……

　　座谈会上，调研组与来自相关部门、科研机构、企业的代表进行了深入的交流。大家畅谈全球范围内人工智能最新进展，聚焦算力、算法、数据、应用、人才等方面的难点和痛点，探讨了行业发展中的共性问题，厘清融合发展中的机制障碍。

　　“希望支持江苏以人工智能全方位赋能新型工业化，加快打造人工智能创新应用先导区。”“国产人形机器人的整机尚未成熟，在模块化、标准化等方面仍需加强。”“目前大模型的训练如火如荼，但我们实体企业对小模型的需求更为迫切。”调研组认真倾听，聚焦企业、行业的具体需求，展开交流讨论。

　　位于中国（南京）智谷的图灵人工智能研究院是国内人工智能行业的标杆型项目，由图灵奖得主、清华大学交叉信息研究院姚期智院士创立。目前，研究院及创投基金累计孵化、投资人工智能科技企业60余家，涉及AI+医疗、AI+金融、AI+教育、AI+城市等领域。

　　江苏省工业和信息化厅副厅长池宇介绍，江苏已连续数年发布促进人工智能产业发展的政策，在自主创新、人才供给、应用示范、要素保障等方面细化了发展举措。目前，全省在人工智能及其相关领域拥有重点研发机构100余家，通过逐年组织实施关键核心技术（装备）攻关，突破制约行业发展的技术瓶颈。

　　总结经验做法

　　提供决策参考

　　如何因地制宜发展人工智能？如何让人工智能更好地服务经济社会发展？调研组在调研中注意总结当地的做法经验。

　　上海“模速空间”创新生态社区在去年9月揭牌，以“十百千万”为目标，计划到2025年，打造10万平方米创新空间，引进培育100家创新企业，打造1000款行业大模型应用，到2030年建成国内大模型生态高地。

　　上海市副市长陈杰介绍，经过多年发展，上海不断强化创新策源、应用示范、产业集聚和人才汇聚，首轮人工智能“上海方案”重点任务落地，形成从底层芯片到核心算法、从软件模型到智能终端、从基础研究到创新应用的全产业链布局。

　　调研组指出，要以科技创新推动产业创新，打通束缚新质生产力发展的堵点卡点，构建与新质生产力相适应的现代化产业体系；推动形成政府、高校、科研机构密切合作的创新产业生态，让各类优质生产要素更加顺畅、高效流向新质生产力。同时，发挥不同企业的优势，积极探索实践各种有效的人工智能联合发展方式，形成共促发展新质生产力的合力。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月02日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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