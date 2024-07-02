本报北京7月1日电 （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局日前召开以务实作风推动解决人民群众关切问题专题新闻发布会，介绍会同有关部门部署开展解决人民群众关切问题的“五项行动”。这“五项行动”分别是：校园食品安全排查整治专项行动、严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治行动、城镇燃气安全专项整治行动、电动自行车安全隐患全链条整治行动、解决人民群众“关键小事”整治行动。

从目前情况看，这些行动已经取得了阶段性成效。截至6月15日，各地市场监管部门共计立案查处违法案件32738起，查处违法违规行为96543个，惩处和问责违法违规人员373人，移送公安机关违法案件159起。

4月以来，中央纪委国家监委部署开展了群众身边不正之风和腐败问题集中整治。市场监管领域侵害消费者权益等问题，关系到人民群众的切身利益。市场监管总局坚决主动将中央纪委国家监委的部署要求落实到“五项行动”的全过程，要求在“五项行动”中，把“对监管的监管、对检查的检查”作为专项行动的重点。对发现的漠视群众利益、监管责任悬空、安全检查流于形式等问题，坚决采取有力有效纠治措施。目前这些措施取得了明显阶段性成效，各级市场监管部门责任意识进一步增强，监管措施进一步强化，发现和解决问题的能力得到了有效提升。

《 人民日报 》（ 2024年07月02日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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