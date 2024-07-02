本报北京7月1日电 （记者王政、刘温馨）记者从工业和信息化部获悉：前5月，我国电子信息制造业行业整体增势明显，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.8%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.6个和5.1个百分点。5月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.5%。

主要产品生产稳步增长。前5月，手机产量6.2亿台，同比增长10.6%，其中智能手机产量4.6亿台，同比增长12%；微型计算机设备产量1.28亿台，同比增长1.9%；集成电路产量1703亿块，同比增长32.7%。

出口稳定恢复。前5月，规模以上电子信息制造业累计出口交货值同比增长0.7%，较前4月提高0.5个百分点。5月，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长1.7%。

效益逐月改善，投资增速加快。前5月，规模以上电子信息制造业实现营业收入5.95万亿元，同比增长8.5%；实现利润总额1946亿元，同比增长56.8%。前5月，电子信息制造业固定资产投资同比增长14.8%，较前4月提高1.7个百分点。

《 人民日报 》（ 2024年07月02日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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