本报北京7月1日电 （记者欧阳洁）中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的数据显示，6月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平。从分项指数变化来看，生产端稳中有增，新动能加快增长，微观主体活力有所改善，原料成本压力短期回落，经济运行整体稳定。

生产端稳中有增。6月，我国制造业生产活动保持稳中有增势头，生产指数为50.6%，仍保持在扩张区间。前期推出的各项经济政策逐步落地对企业扩大生产有较好促进作用，部分行业接单情况较好对制造业整体生产活动有所支撑。

新动能加快增长。6月，装备制造业PMI为51%，较上月上升0.3个百分点，其生产指数和新订单指数较上月均有上升，分别升至53%以上和52%以上的水平。高技术制造业PMI为52.3%，较上月上升1.6个百分点，且生产指数接近54%，较上月上升超过1个百分点，新订单指数为53%，较上月上升接近2个百分点。从细分行业来看，铁路船舶航空航天运输设备制造业、电气机械器材制造业和计算机通信电子设备及仪器仪表制造业增速上升较为突出。

微观主体活力有所改善。6月，大型企业稳定运行，中小企业向好回稳。大型企业PMI为50.1%，连续14个月保持在50%及以上，生产指数连续4个月保持在52%以上，显示大型企业保持稳中有增运行，生产活动继续上升，展现出较强韧性。6月，中型企业PMI为49.8%，较上月上升0.4个百分点，且生产指数和新订单指数均上升至51%以上，显示中型企业供需双双环比上升。小型企业PMI为47.4%，较上月上升0.7个百分点，新订单指数较上月上升接近2个百分点，显示小型企业回稳运行，市场需求有所改善。

《 人民日报 》（ 2024年07月02日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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