青春绽放，梦想启航。日前，随着各地高考成绩陆续公布，莘莘学子“十年磨一剑”进入收获的季节。

“在考试前，国家就给学生们吃了‘定心丸’，让他们轻装上阵，勇敢追梦。”山西晋中市太谷中学的王瑞亨老师这些天一边接收着学生们发来的“喜报”，一边提示他们如有需要可以办理国家助学贷款。高考前，《全国学生资助管理中心致高中毕业生的一封信》就已发放到广大考生手中，让他们及时了解生源地信用助学贷款等学生资助政策。“入学前，学费住宿费不用发愁，这解决了很多学生和家长最关心的问题。”王老师说。

国家助学贷款是利用财政金融手段完善我国普通高校资助政策体系的一项重要措施。作为政策性开发性金融机构，国家开发银行深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持以人民为中心的价值取向，在教育部、财政部、中国人民银行、国家金融监督管理总局等部委指导下，自2004年以来，推动构建“政府主导、教育主办、国开行支持”的国家助学贷款业务模式，坚持“应贷尽贷”，持续优化完善助学贷款服务，以实际行动践行“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的郑重承诺。

目前，国开行所承办的国家助学贷款已实现对全日制普通本专科生、研究生、预科生等各类学生和高校、科研院所、党校、行政学院、会计学院等各类培养单位全覆盖，为家庭经济困难学生提供了有力支持。截至2023年末，国开行已累计发放国家助学贷款3766亿元，累计支持家庭经济困难学生2000万人。

2024年国家助学贷款将于7月上旬开始受理，预计国开行全年将为超550万名家庭经济困难学生办理助学贷款，贷款总额将超过600亿元。

国开行工作人员向学生介绍生源地信用助学贷款（受访者供图）

雪中送炭：“河南模式”翻开国家助学贷款新篇章

2004年，河南省国家助学贷款业务招标以流标告终。在此背景下，国开行以高度的社会责任感，向原银监会申请承办河南省的国家助学贷款业务，并获批准。

经过反复论证，国开行创新提出“河南模式”，探索出一条助学贷款业务新路径。具体做法是，高校学生资助管理部门作为“服务窗口”，负责审查贷款学生的申请材料并组织与学生签订贷款合同；省级学生资助管理部门负责汇总全省所有高校的贷款合同和申请材料；国开行负责审批并发放贷款。

2005年4月，华北水利水电学院2003级研究生翟雯航与国开行河南分行签订首份助学贷款合同，获得助学贷款4000元。

翟雯航来自河南省延津县，父母要供养她和3个姐妹上学，家庭经济压力很大。当听说可以通过国家助学贷款解决学费问题时，她立刻提出了申请。“这能为我家里减轻很大负担。”翟雯航表示。

在国家助学贷款支持下，翟雯航顺利完成学业并留校成为一名教师。她表示：“助学贷款既是经济上的支持，完全解除了我的后顾之忧；更是精神上的鼓舞，激励着我奋发努力、全身心投入学习和科研。我一直心怀感激，将努力把这份温暖在三尺讲台上传递下去，用行动诠释责任和担当，为祖国教育事业贡献一份力量。”

与翟雯航同样幸运的，还有众多河南学子。2005年，国开行向河南省86所高校12.3万名家庭经济困难学生发放国家助学贷款5.7亿元，超过了其他银行历年在河南的发放总和。当年，河南成为全国首个助学贷款覆盖全省所有高校的省份。此后，“河南模式”向全国推广，翻开了国家助学贷款新的篇章。

服务前移：开办生源地信用助学贷款

2006年初，甘肃省会宁县群众因教返贫问题引起了关注。在教育部门、财政部门和监管部门带领下，国开行立即赴当地进行调研。

以解决会宁县家庭经济困难学生上大学问题为契机，国开行探索创新生源地信用助学贷款业务品种，让学生们在入学前就能解决学费问题，而且在家门口就可以方便办理助学贷款。同时，为解决贷款学生入学前、就读期间、毕业后居住地、联系方式等发生变化给助学贷款管理带来的问题，国开行进一步创新管理机制，密切与各级学生资助管理部门和高校合作，努力打造可持续发展的助学贷款新模式。

具体来说，各省级学生资助管理部门作为助学贷款的管理平台，负责牵头管理本省（区、市）高校及生源地信用助学贷款工作；各县级和高校学生资助管理部门作为助学贷款的操作机构，分别负责生源地和高校助学贷款的受理、审核、合同签订、贷款信息管理及学生的诚信教育等工作。在这种模式下，县级和高校学生资助管理部门能够发挥贴近学生、信息充分、管理手段丰富的优势，全面参与助学贷款的流程管理，大大提高了助学贷款的业务办理效率，增强了风险防控能力。

2007年8月，财政部、教育部和国开行联合发布了《关于在部分地区开展生源地信用助学贷款试点的通知》，在江苏、湖北、重庆、甘肃、陕西5省市启动生源地信用助学贷款试点。国开行成立联合工作组，强化总分行联动，在最短时间内完成业务运行机制和流程设计，印发相关贷款指导意见及配套文件，并迅速组织成立工作组分赴5个试点省市实地推动，加快工作进度。到2007年10月，国开行生源地信用助学贷款业务已覆盖试点省市全部416个县（市、区），当年发放贷款6亿元，支持学生11.2万人。自2008年9月起，生源地信用助学贷款开始在全国推广，并明确“应贷尽贷”原则，确保每一名家庭经济困难学生都能得到支持。

此后，国开行在全国学生资助管理中心的指导下，会同各省级学生资助管理部门推动贷款管理前移、下移，尤其在办理贷款学生多、管理半径大或交通不便利的地区，指导县级学生资助管理部门将贷款管理下沉，在乡镇一级设立贷款办理点，并推动乡镇政府、乡镇中心校、村（居）委会、高中等相关方参与学生联络、贷款管理、政策宣传和诚信教育等工作，方便更多学生在家门口办贷款、还贷款。

学生办理生源地信用助学贷款（受访者供图）

精准发力：教育扶贫助力全面小康

党的十八大以来，国开行尽锐出战、全力以赴，聚焦易地扶贫搬迁、基础设施、产业发展、教育扶贫等领域精准发力，为打赢脱贫攻坚战提供了有力支持。其中，助学贷款就是国开行支持教育扶贫的重要抓手。

打赢脱贫攻坚战号角吹响以后，国开行面向贫困地区、贫困学生加强政策宣传，开辟绿色通道，优化办贷手续，切实加大国家助学贷款支持力度，为阻断贫困代际传递、保障教育公平贡献金融力量。截至2020年末，国开行累计向832个原国家级贫困县中的690个县发放生源地信用助学贷款987亿元，支持学生610万人。

唐伟丽的家乡是原国家级贫困县陕西省山阳县的一个小山村。她年幼时，父母在县城务工，供养她和弟弟上学。然而，高二那年一场车祸导致她的父亲伤重去世、母亲落下残疾，家里也断了经济来源。面对沉重的生活负担，唐伟丽一度准备辍学外出打工。后来，在众多亲友们的反复劝说下，她决定边读书边照顾母亲。做饭、洗衣服、辅导弟弟功课……这些，都成了唐伟丽每天紧张学习之外的“必修课”。

生活的重担没有压垮这个年轻人，2015年，唐伟丽被商洛学院生物医药与食品工程学院录取。然而，面对大学学费，她感叹，“那时，真的觉得离大学这么近，又那么远。”

幸而，在老师的帮助下，她成功申请了国开行助学贷款，走进了梦寐以求的大学校园。大学期间，她带着母亲一起上学。每天清晨6点，她准时起床，做好早饭，帮母亲穿衣服，给她洗脸、梳头，然后匆匆赶往教室。中午、下午下课后，她也要赶回来给母亲做饭，之后，还有洗衣服等家务等着她。往往要等到夜深人静的时候，唐伟丽才能抽出时间来温习功课。她的故事感动了很多人，2018年7月，唐伟丽入选了中央精神文明建设办公室发布的“中国好人榜”。

大学毕业后，唐伟丽入职陕西一家国有企业，亲身参与到西安咸阳国际机场三期扩建工程等国家重大项目建设中，并获得了优秀员工和岗位能手等荣誉。“熬过黑夜，就是曙光。助学贷款在我最困难的时候给了我很大支持、改变了我的命运。我将怀揣着感恩，努力追梦，为社会奉献青春力量，为家人撑起一片天空！”唐伟丽表示。

暖心惠民：积极落实国家助学贷款系列新政

随着经济社会发展，学费、生活费等就学成本有所上升，学生及其家庭面临的经济压力和贷款需求也相应增加。同时，受新冠疫情等多种因素影响，高校毕业生等重点群体就业面临较大压力。

2020年以来，为更好满足学生贷款需求，减轻学生还款负担，支持做好高校毕业生就业服务工作，国家出台一系列国家助学贷款新政策，涉及延长贷款期限、降低贷款利率、提高最高贷款额度、阶段性免除贷款利息并允许延期还本等多个方面，切实把“民生工程”办成“民心工程”。

国开行坚决落实国家政策要求，将全日制普通本专科生（含第二学士学位、高职学生、预科生）助学贷款额度上限由每人每年8000元提升至16000元、全日制研究生由每人每年12000元提升至20000元；下调助学贷款利率至同期同档次贷款市场报价利率（LPR）减60个基点；将最长贷款期限从20年延长为22年，还本宽限期由3年延长至5年；自2022年起连续三年对所承办的国家助学贷款实施免息和本金延期偿还。

2023年，国开行为25万名毕业学生办理了助学贷款本金延期偿还，为371万名毕业学生免除了当年应偿还的助学贷款利息，为47万名贷款学生办理了助学贷款提额，为940万名贷款学生下调了助学贷款利率。

同时，国开行上线远程续贷服务，让学生减少奔波和聚集，实现“让信息多跑路，学生少跑腿”；强化对因疫情影响无力按期还款学生的还款救助，为未能及时还款的贷款学生调整征信，有效维护学生个人信用记录。

助学助业：“扶上马送一程”

“我们提供的不只是一笔贷款，更是对家庭经济困难学生的持续关心和支持。”国开行社会民生业务部相关工作人员表示。

2023年11月3日，在贵州财经大学花溪校区体育馆内贵州省教育厅、省人力资源和社会保障厅、国开行贵州分行联合举办了“人才强国，开创未来”贵州省2024年助学贷款毕业生暨定点帮扶县助学助业招聘会。这已是国开行贵州分行连续第6年举办助学助业专场招聘会。当天的招聘会首次以“线上+线下”形式开展，共有320多家企业参会，提供超过1.1万个就业岗位，3000多名应届毕业生到现场参加，其中约三分之二为国开行助学贷款学生。一位企业招聘负责人表示：“助学贷款学生中有很多品学兼优、自立自强的孩子，是我们企业非常欢迎的人才。”

就业是最基本的民生。国开行坚持“扶上马送一程”，充分发挥自身客户资源优势，通过组织专场招聘会、提供实习就业岗位等方式促进大学生就业。截至2023年末，已累计在四川、吉林、贵州等省份召开100余场助学贷款毕业生招聘会。

为进一步加大对助学贷款学生支持，自2023年起，国开行联合交通银行、招商银行、平安银行，共同设立“筑梦奖学金”项目，奖励国家助学贷款学生中品学兼优的全日制普通本专科生，激励他们争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

电子科技大学医学院大三学生车佳佳就是首批获得“筑梦奖学金”的学生之一。进入大学以来，她以严谨认真的态度对待每一门功课，努力吃透一本本厚厚的医书，经常在图书馆、实验室待到关门才离开，成绩一直在班里名列前茅。同时，她立志把助学贷款的温暖传递下去，积极投身志愿服务，两次前往四川省简阳市荷桥村支教，用耐心细致又生动活泼的讲解，为孩子们点亮青春梦想。车佳佳说：“筑梦奖学金是一份新的认可和鼓励。我将脚踏实地，一步一个脚印，把专业知识掌握牢，把志愿服务继续坚持下去，努力做到不负时代、不负韶华。”

联合举办贵州省2024年助学贷款毕业生暨定点帮扶县助学助业招聘会（受访者供图）

便捷办贷：持续优化助学贷款服务

多年来，国开行持续优化助学贷款服务，致力为学生们提供更加全面优质的普惠金融服务。

助学贷款惠及人数多、管理半径大、贷款期限长，必须依托高效的信息管理系统。2010年，国开行开发了学生在线系统，让学生不必到现场即可完成部分申请手续。2024年5月，国开行通过官方网站及多家手机应用市场对外发布“国家助学贷款”手机客户端，实现了国开行助学贷款服务系统从电脑端向手机端的升级。学生可免费下载并在手机上完成国开行承办的国家助学贷款申请、合同附件上传、贷款状态查询、本金延期申请、业务咨询等，进一步提高办理效率。

为方便家长和学生们还款，国开行自2010年起，在原有银行代理结算渠道基础上，引入第三方网络支付平台。同时，考虑到不少家长反映，依然习惯使用银行卡还款，国开行与银联合作，在28个省份1900余个受理点开通了助学贷款POS机还款服务，方便他们就近刷卡还款。2022年，国开行又引入多家商业银行作为助学贷款代理结算机构，进一步丰富了还款渠道。

为及时解答学生和家长的疑问，自2012年起，国开行成立95593呼叫中心，目前已配备了平时80人、高峰期超过200人的客服队伍，累计接待咨询2500余万人次。

同时，国开行还向学生们发放助学贷款申请和还款指南，开通电子邮箱和QQ群等咨询渠道，并通过官方微信发布助学贷款办理指南H5动画，多措并举做好服务。

立信树人：将诚信教育融入助学贷款

助学贷款是信用贷款，没有任何抵押担保，也是很多学生接触到的第一款金融产品，必须做好政策宣传和诚信教育，引导学生树牢诚信意识、珍惜个人信用，确保贷款放得出、收得回。

“我们一直在琢磨怎么做才能将诚信教育自然而然地融入助学贷款业务流程。”国开行社会民生业务部相关工作人员介绍，经过研究，我们利用每年签订合同这个时间节点，面对面向学生和家长做宣传；另外在续贷过程中增加续贷声明，让学生们意识到自己已经年满18岁了，是个成年人了，要对自己的将来负责。

就读于山东政法学院警官学院的郭亚茹在办理生源地信用助学贷款续贷时表示：“在第一次申请贷款时，老师就叮嘱过我，这笔贷款既是国家的关怀，也是我们身上的责任，将来毕业后要通过自己的努力按时还款。”她在续贷声明中写道：“诚信，是中华民族的传统美德，如同一盏生活中的明灯指引我们前行的路，没有诚信的人是难以让人接受的。我将做到诚实守信，用好助学贷款好好学习，并按期归还。”

多年来，国开行紧紧围绕“立德树人”这一根本要求，将“立信”作为“立德”的重要方面，通过多种方式将助学贷款与诚信教育结合起来。在全国各地，国开行联合教育部门和高校组织开展校园巡讲、知识竞赛、演讲比赛、短剧大赛等形式活泼、寓教于乐的诚信教育活动，有力推动校园诚信文化建设。同时，推动金融知识进校园，向学生们普及反洗钱、反诈骗等金融安全知识。

在广西，自治区教育厅联合国开行广西分行，举办全区高校“诚信教育主题月”活动，通过抖音、哔哩哔哩等大学生喜爱的直播平台举办学生资助大讲堂，截至目前，已举办直播讲座21场，吸引83所高校20万名学生和老师在线观看；连续4年举办金融征信知识网络竞赛，超过100万人次师生参加。“我们坚持把促进家庭经济困难学生成长成才作为学生资助工作的出发点和落脚点，结合当代大学生特点，组织开展形式多样、富有成效的活动，有效提升他们的诚信、感恩和社会责任意识。”广西壮族自治区学生资助管理中心主任全斌表示。

广西柳州工学院开展“贷款助学·诚信树人”主题活动（受访者供图）

奋楫扬帆启新程，站在承办国家助学贷款二十周年的新起点上，国开行将坚持以人民为中心的价值取向，深刻把握金融工作的政治性、人民性，在教育部、财政部、中国人民银行、国家金融监督管理总局指导下，认真做好普惠金融大文章，持续优化助学贷款体制机制，不断丰富产品服务手段，切实把助学贷款好事办好、实事办实，做广大家庭经济困难学生的坚强后盾，助力书写为中国式现代化挺膺担当的青春篇章。

(责编：曹淼、李源)

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