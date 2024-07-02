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中央气象台发布强对流天气蓝色预警

2024年07月02日08:40 | 来源：人民网
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人民网北京7月2日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月2日08时至3日08时，内蒙古中部、辽宁东部、山西西南部、山东东部、安徽南部、江苏中部、湖南南部、江西中北部、四川东部、广西西南部和东北部等地的部分地区将有8级以上雷暴大风或冰雹天气，其中，安徽南部、江西中部等地的部分地区将有10级以上雷暴大风，最大风力可达11级以上；辽宁中东部、新疆北部、甘肃南部、河北东部、山东东部和北部、安徽中南部、江苏中北部和西南部、湖南南部、江西中北部、四川中北部、贵州南部、云南东南部和西部、广西西部和东北部等地的部分地区将有小时雨量大于20毫米的短时强降水天气，其中，辽宁东南部、山东东部、湖南西南部、江西北部、四川东部、云南东部、广西西部和东北部等地的局地小时雨量大于50毫米，最大可达80毫米以上。

预计，强对流的主要影响时段为今天白天至夜间。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风准备工作，气象部门做好人工防雹作业准备；

2.户外行人和工作人员减少户外活动，注意远离棚架广告牌等搭建物；

3.驱赶家禽、牲畜进入有顶蓬的场所，关好门窗加固棚舍；

4.相关水域水上作业和过往船舶采取回港规避或者绕道航行等积极应对措施，工地注意遮盖建筑物资，妥善安置易受暴雨、风雹影响的室外物品；

5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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