人民网北京7月2日电 （记者李栋）夏播粮食面积占全年粮食面积的四分之一。农业农村部农情调度显示，目前全国已夏播粮食超八成，进展总体顺利。

“三分种，七分管，十分收成才保险。”临近小暑节气，在河南安阳内黄县楚旺镇北街村，种植了200多亩玉米的张运礼分享着自己的种地经验。

种地经既是节水经，更是致富经。张运礼介绍，200多亩玉米已全部实现微喷灌溉，一亩地比原来的漫灌节水50%，节省了不少浇灌成本。“现在玉米播种已经20余天，播种后及时浇足稳苗水，出苗率可达到95%。”

春争日，夏争时。当前，正是秋粮奠定产量形成的关键时期，洪涝和高温天气对一些地区的农作物生长造成了不利影响，能否科学地做好防汛抗旱工作，关系到中国式现代化的“大国粮仓”是否稳固。据气象部门预计，今年汛期的气象条件总体偏差，防汛抗旱形势依然严峻复杂。“通过采取提灌、引水等方式，启动了东线引黄、卫河提灌等多条农田灌溉渠道，目前已累计引水1100万立方，惠及了全县15个乡镇（街道）农田灌溉，有效缓解当前旱情。”内黄县水利局农村水利水电股股长田永甫介绍道。

“现在正是秋粮面积落实、田间管理的重要时节，也是奠定产量形成的关键时期，抓好农业防灾减灾救灾工作是当前‘三农’系统最紧迫的任务。”在农业农村部近日召开的防汛抗旱调度会上，相关负责人表示，要加强应急值守，盯住重要时段和重点区域，加密雨情、墒情、灾情调度，备好备足救灾备荒种子、农药、肥料等，配备好“平急两用”的应急救灾机具和自动化监测、智能化管理等设施，强化应急救灾能力。

会议强调，要及时开展病虫害统防统治、联防联控，坚决遏制大面积成灾危害。要因地制宜抓好受灾作物生产恢复，南方洪涝灾区对受损较轻田块适时补肥扶壮，有积水的田块及时排涝降渍，对因灾绝收田块抓紧改种适宜作物，确保不留空闲田，黄淮海受旱地区要抓住近期降雨有利时机及时播种、改种补种。

“秋粮是全年粮食的大头，当前，黄淮海持续高温少雨，部分地区旱情较重，各级农业农村部门要密切跟踪监测天气变化、作物长势，第一时间掌握旱情、墒情、苗情，因地制宜统筹调配水源，用好地表水灌溉、机井浇灌和人工增雨等，保障农业灌溉用水需要，全力确保种足种满、苗齐苗全。”该负责人说。

(责编：郝帅、高雷)

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