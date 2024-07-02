陈柱佐

7月1日，合肥工业大学高分子材料与工程专业毕业生邓紫阳顺利入职位于江西省九江市的江西晨光新材料股份有限公司。这一“牵手”得益于不久前九江在合肥工业大学举办的专场引才活动。

作为一家化工类企业，该公司所需的人才对专业性要求较高，以往招聘只能靠自己去联系高校。“这次活动由政府部门牵头，化‘被动’招聘为‘主动’招聘，对企业而言，能更好地找到与岗位相匹配的人才。”公司行政总监葛利伟说。

九江市委组织部副部长刘斌介绍，本次活动吸引合肥工业大学及周边地区高校3000多名毕业生报名，收到简历1055份，其中8名博士生、36名硕士研究生与招聘单位达成意向。

城市需要什么样的人才，企业需要什么样的人才，就招引什么样的人才。今年以来，江西聚焦本地产业发展需求，各设区市、县（市、区）领导干部带头赴高校开展引才活动，在开展引才推介的同时，搭建地方和高校链接的平台，促成更多高校科技创新成果在各地转化，推动更多产业人才项目在江西落地。

吉安、赣州、鹰潭等地以服务电子信息、新材料、有色金属等当地重点产业发展为导向，带着产业需求“走出去”，前往南昌大学、昆明理工大学、大连理工大学等匹配度高、适配性强的高校，吸引人才在赣创新创业，让高校和地方同频共振。

赣州市在四川成都举办的专场引才活动吸引1300多名人才前来咨询报名，其中多数为“双一流”高校的硕士、博士。赣州市人才服务中心主任王琦说：“四川大学和电子科技大学两所高校的学科与赣州现代家居、有色金属和新材料、生物医药等首位产业发展高度契合，所以我们选择来到这里举办这次活动。”

各地专场招聘活动进校园，不仅发挥了引才作用，更搭建起校地校企合作的桥梁。

在南昌市，江西交通职业技术学院根据江西通慧科技集团用人需要“订单式”培养的“通慧优才班”学生正在进行软件设计应用。今年以来，该班已招收30余名技术人才进入企业实训，服务于企业10余个桥梁项目。

“我们还将利用与东华理工大学联合成立的‘数智监测产业研究院’，紧密围绕江西省防灾减灾与应急、数字经济发展等交叉领域开展关键技术攻关，未来这些技术都将运用到实际项目运作中。”公司负责人谢天长说。

产业是人才聚集的重要载体，人才是产业兴旺的重要动能。人才链与产业链实现深度融合，好的项目必不可少。

鹰潭市聚焦重点产业，面向45家企业征集了72项技术合作需求，提前与相关高校的专家团队进行合作意向对接。江西云泰铜业有限公司和大连理工大学材料科学与工程学院李廷举教授团队前期合作开展过相关科研项目，有深厚的合作基础。不久前，他们就LED灯引线用高精黄铜带材的进一步研发初步达成合作意向，项目拟投入金额730万元左右。

不只是鹰潭，类似的案例在江西比比皆是。抚州市助推高新区引进轻合金产业基地项目，推动成立中科镁铝合金轻量化材料技术研发中心；上饶市推动华南农业大学、浙江工业大学等高校院所在油茶皂素、河红茶等产业项目上达成合作；宜春市推进宜丰县一锂电企业与江西理工大学共建博士后科研创新实践基地，以科技创新引领产业创新……一个又一个项目接连在江西“落地开花”。

为了让人才更好服务产业发展，江西各地注重加强培养培训，萍乡市组织企业负责人和技术研发人员到高校研修，新余市促成新余学院与市内重点企业开展高端人才共引共享试点，助推高校、企业、人才实现合作共赢。

江西省委组织部有关负责同志介绍，江西各地紧扣产业发展所需，深入实施重点产业链招才引智，充分发挥企业引才主体作用，精准分析、靶向发力，在全省推动“书记部长进校园”引才活动，变“粗放招揽”为“精准引才”，着力为地方高质量发展注入活力和动力。

(责编：王震、陈键)

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