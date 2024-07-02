李自良 杨皓 蔡国栋 孙少雄

丝路重镇，万商云集。

第八届中国—亚欧博览会6月30日在新疆乌鲁木齐圆满闭幕。本届博览会成果丰硕，助推亚欧各国不断拓展合作领域，提高合作水平，促进共同发展繁荣。

这是中国同亚欧各国深化区域合作，携手开创亚欧合作新局面的最新写照，也是新疆奋力推进“一带一路”核心区建设的生动体现。

着力搭建国际合作平台、敞开最西端自贸区开放“窗口”、深度融入共建“一带一路”……近年来，新疆把自身区域性开放战略纳入国家向西开放的总体布局中，持续推动对外开放不断向深层次、宽领域、全方位拓展，打造内陆开放和沿边开放的高地，不断开创共赢发展新局面。

搭建平台 共同发展

哈萨克斯坦的驼奶粉、吉尔吉斯斯坦的蜂蜜、乌兹别克斯坦的手工艺品、格鲁吉亚的葡萄酒……走进第八届中国—亚欧博览会的国际展区，来自世界各地的商品琳琅满目，谈生意、说合作的声音不绝于耳。

中国大市场的“磁力”进一步强劲释放。

第八届中国—亚欧博览会以“丝路新机遇 亚欧新活力”为主题，共有50个国家和地区、国际组织，30个省区市及新疆的2100余家企业和机构参会，其中孟加拉国、乌拉圭、塞尔维亚、澳大利亚南澳大利亚州等国家、地区首次设立形象展区参展，国际“朋友圈”持续扩大。

完善面向中亚的跨境人民币结算清算服务、发布中国亚欧区域国家实验室建设产业集群专家共识……一批批具有影响力和示范性的合作成果落地，为推动中国与亚欧国家增进人文交流、深化经贸合作发挥积极作用。

这是一次凝聚中国与亚欧共识、结出累累硕果的双向奔赴。

中国与亚欧国家经济互补性强、产业链供应链联系密切。博览会上，中国企业展示了智能化电牵引采煤机、5G无人塔吊、智能网联新能源汽车和低空飞行器等“智造”产品，盾构机、换梁机、竖井掘进机等“大国重器”模型，吸引了众多观众和国外参展商。

中国铁建股份有限公司党委书记、董事长戴和根说，参加中国—亚欧博览会，主要是向全世界分享中国方案、中国技术，为共同构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

中国—亚欧博览会的“溢出效应”再次证明，一个开放的中国，能为世界带来更多合作共赢机遇。

“中国企业生产的电动汽车、锂电池和光伏产品，让绿色发展的成果遍及世界，为全球应对气候变化作出积极贡献。”乌兹别克斯坦发展战略中心执行主任埃尔多·图利亚科夫说，中国对绿色优质农副产品需求日益旺盛，将会带动更多亚欧国家企业用实际行动对中国市场投下“信任票”。

近日，在新疆阿拉山口综合保税区散粮铁路专用线上，满载从哈萨克斯坦进口小麦的列车缓缓驶入。作为中欧班列出入境主要通道之一，阿拉山口紧抓“一带一路”机遇，持续推动我国与中亚国家农产品贸易蓬勃发展。

为深化农业领域合作，扩大进口周边国家优质农产品，新疆积极推进“中国—中亚区域生物安全合作管理平台”建设，扩大中亚国家粮食、水果、油料、乳品、畜牧产品等优质农食产品输华范围。

数据显示，今年前4月，新疆外贸进出口总值1379亿元人民币，同比增长49.5%，增速居全国前列。其中，对共建“一带一路”国家进出口增长46.6%，占新疆外贸总额的91.5%。

敞开“窗口” 优势凸显

6月24日，首批10吨保税航油顺利加注到乌兹别克斯坦中亚航空公司C6655航班，保税航油落地中国（新疆）自由贸易试验区。

新疆首创全国集原油进口、炼化加工、危化品检测、航油加注、出口监管的“一站式”监管体系，能降低国际客货运航线航油成本13%，这将为新疆打造国际航空枢纽创造新机遇。

这是新疆创新推进自贸试验区发展的最新注脚。2023年11月1日，新疆自贸试验区揭牌成立，成为我国在西北沿边地区设立的首个自贸试验区。

从国家级棉花棉纱交易中心到中国—乌兹别克斯坦新药“一带一路”联合实验室，从南疆首家跨境电商展示交易中心到霍尔果斯市—西安交通大学丝绸之路数字经济研究院，新疆自贸试验区充分发挥各片区功能定位，形成合力，不断发展壮大。自贸试验区挂牌成立以来，新增企业5068家，企业总数达到2.5万家；新设外商投资企业42家，新增境外投资企业3家。

欣欣向荣的新疆自贸试验区，印证“一带一路”核心区建设稳步向好的韧性和活力。

眼下，新疆正积极服务和融入新发展格局，在更大范围、更宽领域、更深层次推进对外开放，持续释放叠加效应、聚合效应、倍增效应。

喀什地委书记聂壮表示，共建“一带一路”国家市场需求旺盛，喀什将继续发挥好平台作用，创新开放型经济体制，更好利用国内国际两个市场、两种资源，全方位加强与国内国际经贸合作，推动“通道经济”向“落地经济”转变。

如今，“一港、两区、五大中心、口岸经济带”物理空间布局，构建了一个以乌鲁木齐市为核心、辐射天山南北的网络，把新疆开放型经济纳入其中。

新疆维吾尔自治区人民政府副主席孙红梅表示，新疆积极承接东部出口导向型，特别是劳动密集型产业链转移，扩大中亚等周边国家产品准入和进口规模，打造区域性国际初级产品加工配置基地和集散中心，建设特色农副产品、特色医药、炼化与纺织服装、装备制造、通用航空等产业集聚区。

融入共建 未来可期

打开世界地图，我国连接中亚、西亚、南亚和欧洲最为便捷的陆路通道就在新疆。新疆，依托强基固本和提质增效，夯实开放枢纽和支点，织密升级开放大通道，成为中国向西开放桥头堡。

乌鲁木齐国际陆港区中欧班列集结中心，西部陆海新通道联运班列（新疆—重庆）从这里发出，在重庆集结货物后，经西部陆海新通道开往东南亚国家。

以新疆、重庆为枢纽节点，西部陆海新通道与中欧（中亚）班列实现联动发展，连结起中亚与东盟，让优质商品乘着共建“一带一路”的东风，更加便捷地走向世界各地。

陆海新通道运营新疆有限公司副总经理张云龙表示，通过乌鲁木齐国际陆港区与重庆西部内陆无水港枢纽衔接机制，两地之间实现紧密联动与高效协同，畅通东盟与亚欧间的物流贸易通道大循环。

近年来，新疆携手西部省份协同向西开放，与甘肃、青海、宁夏、陕西、西藏、四川、重庆签订了战略合作协议，加强能源、通道、产业、市场、平台共建共享，促进资源要素充分流动，强化优势互补和合作共赢，凝聚对外开放和协同发展的合力。

与此同时，新疆各地区各领域对外交流合作，特别是与中亚五国及共建“一带一路”国家务实交流合作蓬勃开展，取得实实在在的合作成果，为新疆全方位对外开放打开新局面。

今年，新疆加速推进“十张网”建设，从东联西出的铁路网、通行便利的公路网、干支联通的航空网，到联通欧亚的跨境网、高效畅通的商贸物流网，构筑东联西出、西引东来的筋骨血脉。

跨越山海，走向世界，对外开放为“一带一路”核心区发展不断注入新活力、带来新机遇。

参会外国嘉宾和参展商在本届博览会上纷纷表示，愿意与中国新疆一道，共享开放发展新机遇，共拓亚欧合作新领域，共创繁荣发展新未来。

“中国—亚欧博览会将为两国进一步确保全球贸易可持续增长、打造经贸互动‘新增长点’、推动互利合作作出重要贡献。”哈萨克斯坦副总理谢里克·茹曼加林说。

途通山海阔，开放创未来。

站在新的历史起点上，新疆正以前所未有的开放态势、锐意进取的改革精神和敢闯敢干的满腔热血，同心逐梦绘就“一带一路”核心区高质量发展新画卷。

新华社乌鲁木齐7月1日电

(责编：王震、陈键)

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