交管新措施实施首日：215.3万车主申领电子行驶证
2024年07月02日09:05 | 来源：新华每日电讯 要闻
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新华社北京7月1日电（记者任沁沁）7月1日起，试点机动车行驶证电子化、摩托车登记“一证通办”、交管业务网上精准导办服务等8项公安交管便民利企改革新措施正式推行。记者1日从公安部交管局获悉，改革新措施实施首日，全国公安交管部门共办理涉及改革新措施业务680多万笔。
北京、天津、苏州等60个城市试点推行机动车行驶证电子化，7月1日当天，试点城市通过全国统一的“交管12123”App为215.3万名车主核发电子行驶证，为机动车所有人以及相关行业和管理部门提供在线“亮证”“亮码”服务。
(责编：王震、陈键)
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