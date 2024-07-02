新华社北京6月30日电（记者郭宇靖）6月29日举行的北京亦庄全域人工智能之城创新发布会上，北京经济技术开发区正式上线“亦智政务大模型服务平台”，成为全市首个政务领域的大模型服务平台。该平台将支撑北京经开区各部门应用大模型技术实现数字化转型，并在部门协同、科学决策等领域试点应用。

作为北京经开区全新建设的新一代数据基础设施，亦智政务大模型服务平台具有多模型纳管、知识库运营、智能体汇聚、一站式监管、即插式调用、国产化适配等六大特点，目前已在智能政务小助手、迎商数字人、智能客服等8个细分场景上实现率先落地。

“北京经开区将利用人工智能重塑政务服务流程，全面支撑各部门应用大模型技术实现数字化转型，同时试点智慧政务办公，贯通政策分析、部门协同、科学决策等办公全流程。”北京经开区有关负责人介绍。

此外，北京经开区还宣布建设全域人工智能之城，启动建设人工智能十大标杆应用场景，包括医疗健康、交通出行、汽车座舱、人形机器人、新零售、政务服务、工业设计、药物研发、节能减碳、新闻传媒等十大领域。

例如在人工智能+医疗健康场景，将支持建设医疗健康人工智能训练中心，开放全域公立医疗机构作为智慧医疗试点场所，支持大模型企业围绕智能分诊、辅助诊疗、数字医生等方向，遴选优质方案落地。

“我们衷心欢迎人工智能芯片、基础大模型、行业应用、数据治理等各领域的创新主体，积极参与人工智能示范应用场景建设。”在会上，北京经开区向全球企业发布“招贤榜”，递上“橄榄枝”。

作为北京唯一的国家级经济技术开发区，北京经开区是首都实体经济压舱石和高精尖产业主阵地，已经建成全市最大的5000P高性能智能算力平台并投入使用。“我们将积极支持场景方与技术方的联合创新，充分发挥‘场景新城’优势，推动大模型在产业垂直领域深度应用，形成一批可复制推广的方案，加快助力经济高质量发展。”北京经开区有关负责人表示。

(责编：王震、陈键)

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