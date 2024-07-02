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传统农业从“新”出发

孙广见
2024年07月02日09:11 | 来源：新华每日电讯 三农
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瓜果蔬菜“卖四季”、种地越来越轻松、“新农人”驰骋沃野……记者在江西多地的田间地头走访发现，一些新设备、新理念、新业态在赣鄱大地“遍地开花”，从“新”出发的传统农业活力满满。

从“卖一季”到“卖四季”

暑热渐近，走进赣州市兴国拓诚农业科技有限公司的芦笋育秧大棚，只见富硒芦笋长势喜人，工人们忙着采摘、包装、搬运、装车。

富硒芦笋清脆鲜嫩，初夏时节口感最佳。近年来，兴国县不断拉长芦笋加工产业链，开发芦笋茶、芦笋饮料、芦笋粉等精深加工特色产品，把“一根芦笋”的产业链越做越长，实现从“卖一季”到“卖四季”的转变。

在宜春市奉新县赤岸镇城下村，果农帅占延正忙着给猕猴桃疏果、整枝、套袋。他种植了120亩猕猴桃，一年收入超过20万元。据介绍，奉新县财政每年安排700万元猕猴桃产业发展专项资金，围绕生产销售薄弱环节进行全产业链扶持，同时积极培育引进猕猴桃果脯、饮料等精深加工经营主体。

向有限土地要“产量”，在田间地头提“产能”，江西各地明确区域产业发展定位，宜养则养，宜粮则粮，进一步构建乡村产业联动发展格局。

“收完油菜，又种上水稻，一块地有两份收入。”上高县种粮大户罗荣华为“稻稻油”种植模式竖起大拇指。

他点赞的“稻稻油”种植模式即一地两用，每年稻种收割后利用冬闲田扩种收籽油菜，4月下旬至10月中旬种植早晚双季稻，10月下旬至下一年4月中旬种植一季早中熟油菜。近年来，当地已打造千亩“稻稻油”模式高标准示范片5个。

而在樟树市阁山镇芗溪村，“稻虾共养”生态种养模式，实现了“一水两用、一田双收、稳粮增效、粮虾双赢”新“丰”景。

稻田里，村民王永辉正熟练地收着虾网。“现在是小龙虾上市旺季，大虾30多元一斤，中虾20多元一斤。我家30亩稻田，每亩能产200多斤小龙虾，平均每亩赚4000多元。”王永辉说。

田间地头听“科技新声”

在南昌高新区高效设施农业示范园的温室大棚，一颗颗滚圆翠绿的小西瓜悬吊在瓜蔓上，错落有致。与普通温室大棚不同，这座大棚的西瓜不是长在地面，而是采用吊挂可升降无土栽培方式，长于“槽”中。

“我们引进了水肥一体化、基质栽培、自走式喷管水车等技术，配备了农业物联网系统，实现设施农业温控、水肥等方面的智能化。”南昌高新农业开发有限公司技术员王刘帅介绍。

“三夏”农事忙。行走赣鄱大地，各类新品种、新技术、新农具正加速赋能农业生产。

走进铜鼓县温泉镇义田村，一架农用植保无人机缓缓升起，沿着设定好的航线均匀抛撒肥料。“今年种了600多亩水稻，都是在测土配方施肥指导下施肥。”种粮大户陈怀义介绍，每亩水稻预计可节省肥料约30元，产量则从原来的亩均500公斤提高到520公斤。

良种、良技、良法综合配套，科技创新正耕耘出农业发展崭新前景。

在瑞昌市高标准设施蔬菜示范中心，工作人员正在控制界面设定参数。中心负责人林晓明介绍，蔬菜的根部插有探针，能自动检测土壤情况，相关数据自动传送到基地物联网中心，实现作物生长全过程智能化监测管理。

如何推动农业“污染源”向“资源”利用转化，打造高效农业？柴桑区实施畜禽养殖资源化利用技术，每年产生有机肥8万吨，其中80%回用到当地种植业，减少化肥施用量约1万吨，形成“果（菜、茶）—沼—畜禽”农业生态循环模式。

“新农人”助力“新农业”

趁着气温逐渐升高，雨水充足，高安市石脑镇闻家村“田管家”朱细英熟练驾驶插秧机，在平整过后的农田里来回作业，十几分钟就完成了一亩地的插秧作业。

“如今大家种田离不开我们这些‘田管家’。”朱细英笑着说。在她任职的荷悦优质稻种植专业合作社，共有13位专业“田管家”。农资开销由合作社负担，而水稻从种到收的全程管理则由“田管家”全权负责，最终他们将获得种粮收益的60％。

近年来，越来越多“新农人”致力于让农业变得更智能、轻松、高效，赋予了红土地新的活力。

走进宜丰县天宝乡辛联村，田间的禾苗已露出青绿。有一群被当地村民称作“飞行队”的年轻人，正遥控着农用无人机，在田野上空均匀喷洒肥料。

这支“飞行队”来自宜丰县君创农业服务有限公司。公司由返乡青年刘港创办，已吸纳15名90后青年加入。“虽然团队成员平均年龄只有23岁，但个个有着精湛的农机操作和涉农服务技术。”刘港说。目前公司已具备育秧、机插、机收、机烘等全程机械化作业服务能力，每年农事服务面积达3万多亩，营业额超200万元。

陈槐飞也是个90后，从事农业经营已有10余个年头，他在九江市湖口县流转了9000余亩土地，用于种植玉米、水稻、油菜等农作物。随着生产规模扩大，陈槐飞打算购置一批烘干和加工设备，把粮食加工成大米、炼制成菜籽油等，增加亩产效益的同时，创立属于自己的农业品牌。

“随着引入新技术和经营模式，农业可以变得更轻松，创造更多收益增长点，让更多年轻人在这份事业中找到兴趣点和成就感，也让农村有更多新气象。”陈槐飞说。

(责编：王震、陈键)
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