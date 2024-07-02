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寒极之地绽放炙热“中国力量”

——走进中国极地考察四十周年成就展

操秀英
2024年07月02日09:14 | 来源：科技日报
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观众能以科考队员视角，全景式走进极地，观看“雪龙”号及“雪龙2”号劈波斩浪；2船7站大比例尺模型和国家极地观监测网首次集体亮相……6月28日，“冰路征程——中国极地考察40周年成就展”在国家博物馆开展，在这里，观众可以近距离感知我国极地考察的艰辛不易和辉煌成就。

橱窗里，一本“中国南极长城站月报表”引起观众的注意。“这上面时间是1985年，到现在快40年了，挺珍贵的。”观众杨先生跟他9岁的孩子说。

1984年11月20日，中国首次南极考察队591名队员以及海员官兵乘坐“向阳红10号”船和“J121号”船从上海出发，开始远征南极。考察队建设了中国第一个南极考察站——长城站，以及中国第一个南极气象站——南极长城站气象站。首批南极长城站越冬队员完成了1985年全年气象观测任务。此次展出的“月报表”，正是该任务中形成的中国第一份南极完整年度气象观测记录。

迄今为止，中国已组织开展40次南极考察、13次北冰洋考察、20次北极黄河站年度考察以及多个年度中冰北极科学考察站考察，在南极建立长城、中山、昆仑、泰山和秦岭站，在北极建立黄河站和中冰北极科学考察站。全国400余家单位近万人参加极地考察。

“在党中央的坚强领导下，在国家各部门和社会各界大力支持下，我国极地工作虽然起步较晚，但由于措施得当，综合保障能力不断提升，极地科学研究水平持续增强。”中国极地研究中心主任刘顺林说。

此次展览也对我国极地科考综合保障能力进行了充分展示。“雪龙”号船、“雪龙2”号船、中国南极长城站（1号栋）、中山站（综合楼）、昆仑站、泰山站、秦岭站和中国北极黄河站、中冰北极科学考察站2船7站大比例尺模型及国家极地观监测网，首次集体亮相。

此外，展览重点展示新时代十年以来我国在极地海洋学、冰川学、生物学、气象学、地质学等多学科领域取得的重要成果，以及极地工作者在考察中使用的部分科研设备、标本样品等。

“中国极地事业发展始终把极地科学研究放在首位，注重科学研究成果为国家战略服务，并惠及国际社会。”刘顺林说，40年来，依托陆—海—空—天全方位立体考察体系建设，我国在极地科学多个领域取得重要突破，对极地系统变化的认知、评估与预测能力不断提升，为“认识极地、保护极地、利用极地”作出了中国贡献。

“辉煌成就的背后，离不开极地工作者的无私付出。”刘顺林感慨道，一代代极地工作者与狂风、巨浪、暴雪、严寒和冰山搏斗，展现出了勇斗极寒、坚忍不拔、拼搏奉献、严谨求实、造福人类的精神风貌，在冰天雪地中铸就了荣光。此次展览以图片视频等形式，真实呈现了考察队员在极地的工作生活状态。

在展览的沉浸区，观众可以全景式走进极地、走近中国极地考察，感受南极大陆凛冽的“地吹雪”和天地浑白的“白化天”，欣赏滑行迁徙的企鹅和怡然自乐的海豹，近距离接触绚丽的极光和翱翔的“雪鹰601”飞机……“这些真实影像无不展示着极地特有的浪漫与昂扬的中国力量。”刘顺林说。

此次展览由自然资源部、新华社、国家博物馆共同举办，自然资源部宣传教育中心和中国极地研究中心联合承办。展览将持续到10月21日。

国家海洋局极地考察办公室副主任龙威说，3个多月的展期内，自然资源部还将持续组织多场极地科普教育和文化宣传活动，邀请参与极地考察工作的科学家、考察船长、考察站长、建设者，介绍极地考察40年发展历程和辉煌成就。

(责编：王震、陈键)
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