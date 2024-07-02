人民网北京7月2日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，6月30日，新一期全国林业采购经理指数（FPMI）发布。6月，全国林业采购经理指数为57.97，环比下降1.96，但依然保持高点运行，林业企业发展态势良好。

同月，中国物流协会发布的全国制造业采购经理指数（PMI）为49.5，环比持平；财新中国PMI指数为51.8，环比上升0.1。

采购经理指数（PMI）是世界公认的判断行业发展状态的风向标。当指数超过50，说明行业处于发展状态，等于50行业为停滞状态，小于50行业为衰退状态。

调查显示，6月，全国林业企业保持5月良好发展态势，指数超过50荣枯线。木质家具行业指数为72.59，环比上升2.77。造纸行业指数为53.33，环比下降12.92。细木工板、指接板、木门窗行为指数分别为46.96、47.50、46.03，环比分别上升0.85、3.24、5.86。竹产品、木地板行业指数分别为41.06、45.45，环比分别下降9.26、6.14。胶合板、刨花板、纤维板行业指数分别为44.64、39.56、38.75，环比分别下降3.41、1.69、4.01。

(责编：杨曦、高雷)

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