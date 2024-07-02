人民网北京7月2日电 （记者栗翘楚）作为兼具网络安全风险管理和经济补偿功能的新险种，网络安全保险的发展脉络已经越来越清晰。今年4月，工业和信息化部公示《网络安全保险典型服务方案目录》，共有49个方案入选，涉及电信和互联网、能源、金融、医疗卫生等重点行业，以及工业互联网、车联网、物联网等新兴融合领域。

6月28日，工业和信息化部网络安全管理局组织召开会议，部署推进网络安全保险服务试点工作。工业和信息化部网络安全管理局、中小企业局，国家金融监督管理总局财产保险监管司，试点省份工业和信息化主管部门、通信管理局，网络安全保险服务机构，行业企业，部属支撑单位等相关负责同志参加会议。

会议介绍了网络安全保险文件及试点工作进展情况，参与试点的地方主管部门、网络安全保险服务机构、行业企业代表，结合工作实际，围绕网络安全保险服务试点工作交流发言。

国家金融监督管理总局财产保险监管司相关负责同志表示，网络安全保险是按照中央金融工作会议精神，做好金融“五篇大文章”的重要内容，也是科技保险的重要险种。在法规政策的引领下，各地因地制宜、先行先试，多方协同力度不断加大，行业认知持续提升，取得了积极进展。我国网络安全保险发展空间广阔，下一步建议围绕保险产品设计、保险保障范围、风险减量服务等关键问题开展深入研究，把握发展规律，探索业务试点，坚持保障本源，坚守风险底线，严格合规经营，和有关部门共同推动网络安全保险规范健康发展。

工业和信息化部网络安全管理局副局长张光明在会上强调，抓好网络安全保险工作，是认真贯彻落实党中央、国务院关于网络安全相关决策部署的重要举措。组织开展网络安全保险服务试点，发展网络安全保险服务，有利于提升企业网络安全风险应对水平，推动网络安全产业高质量发展，支撑新型工业化发展，助力制造强国和网络强国建设。要从以下几个方面积极把握发展机遇，和国家金融监督管理总局财产保险监管司一道深入推动网络安全保险服务走深走实：

一是提高重视程度，形成工作合力。要高度重视网络安全保险服务试点工作，强化沟通协调，发挥各方优势，加大资源投入，扎实推进试点工作方案落地。二是完善工作机制，促进推广落地。依托试点支撑平台保障试点工作有序推进，适时遴选优秀做法和典型案例，加快形成可复制可推广的服务模式。三是促进融合创新，优化产品服务。要结合典型风险场景，加强保险公司与网络安全企业的合作交流，创新保险产品，优化服务模式。四是推动生态建设，营造良好氛围。充分发挥保险行业协会、网络安全产业联盟带动作用，营造促进网络安全保险规范健康发展的浓厚氛围。

(责编：郝帅、高雷)

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