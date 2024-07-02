原标题：途虎养车与道达尔能源战略合作升级，联合发布霸到机油新品

7月1日，途虎养车与道达尔能源举办战略合作升级暨霸到机油新品发布会，宣布将继续以用户需求为准则，全面整合资源优势，为亿万车主带来赛道级驾乘体验。途虎养车创始人兼CEO陈敏、道达尔能源(中国)投资有限责任公司总裁Anne-Solange RENOUARD，以及中国法国工商会业务总监Pascal CHEN等出席。

继旗下蓄电池产品系列先发上市后，高端汽车养护品牌霸到与道达尔能源联合推出的“核”系列高端机油产品，也将在7月初于途虎养车平台重磅上市。道达尔能源作为全球领先的国际能源公司，通过源自法国的前沿焕能技术、高性能PAO基础油，达成低温极端工况下的瞬时响应能力。

据了解，途虎养车与道达尔能源自2019年开始建立战略合作伙伴关系，曾联合推出“埃尔夫 欧风”等润滑油产品和解决方案。双方此次战略合作升级协议的签订，将开启全面深化合作的新篇章，实现上游品牌产品与“线上预约+线下安装”一体化服务完美对接。

道达尔能源(中国)投资有限责任公司总裁Anne-Solange RENOUARD表示，道达尔将继续秉持“百年开拓”精神，与途虎养车深化战略合作关系，共同为中国车主提供更加优质和多元化的产品和服务。

途虎养车创始人兼CEO陈敏表示，途虎养车已经与道达尔能源建立牢固的合作伙伴关系。此次战略合作升级协议的签署，是合作历程的又一里程碑。以此为契机，双方将在汽车产品与服务以及新能源等新兴领域展开更加紧密的合作。

今年正值中法建交60周年，中国法国工商会业务总监Pascal CHEN高度评价道达尔能源与途虎养车合作，并期待双方在汽车后市场领域的合作能够不断深化与拓展，树立行业一站式数字化养车新范式。

“赛道是道达尔的实验室”。为保证发动机油的优质性能，道达尔能源连续45年来持续参加全球赛车比赛，曾在数百场比赛中获胜，并多次在世界一级方程式锦标赛(F1)赢得名次。基于丰富的赛事经验而衍生的先进车用润滑油技术，为赛车及乘用车引擎提供了优异保护，并保证其出色性能。

将在途虎养车平台独家上线销售的霸到机油“核”系列新品，包括智核版、超核版和劲核版三条产品线，全方位承袭道达尔能源的赛车基因，满足或超越API(美国石油协会)+ACEA(欧洲汽车制造商协会)双重认证。中国国家男子举重队运动员、两届世界冠军石智勇将担任霸到品牌代言人。

目前，霸到品牌涵盖各类汽车养护及配件商品，致力于通过更高精尖技术与制作工艺，为出行注入强劲动力，助力每一次澎湃启动、每一次加速超越，为车主提供非凡的驾驶体验。

(责编：曹淼、李源)

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