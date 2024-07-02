新华社北京7月2日电（记者樊曦）记者2日从中国国家铁路集团有限公司了解到，7月1日暑运首日，全国铁路发送旅客1363.8万人次，铁路运输安全平稳有序；7月2日，全国铁路预计发送旅客1200万人次，计划开行旅客列车10286列。

国铁集团运输部相关负责人表示，7月1日至8月31日暑运期间，学生流、旅游流、探亲流等出行旺盛，铁路客流将保持高位运行。铁路部门精心制定暑期旅客运输工作方案，加大运输能力投放，落实便民利民惠民举措，助力旅客平安有序出行。

各地铁路部门加强站车服务，坚守安全底线，做好旅客出行服务保障工作。国铁郑州局集团公司强化老幼病残孕等重点旅客预约管理，提供进站乘车“一站式”服务，同时与公交集团等地方市政交通部门密切协作，确保有序接驳，方便旅客出行“最后一公里”；国铁成都局集团公司与南方电网贵阳供电局加强协同联动，对贵阳北站、贵阳东站等高铁枢纽站及管内沪昆、贵广等高速铁路沿线供电设施开展安全巡查；国铁南昌局集团公司对管内各车站共1601部客运电梯实施全过程维护，排查优化车站引导标识流线，在进站口、安检通道等客流密集区域增派人员进行引导，让旅客出行更加便利舒心。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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