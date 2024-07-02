暑运首日全国铁路发送旅客超1300万人次
2024年07月02日14:54 | 来源：新华网
小字号
新华社北京7月2日电（记者樊曦）记者2日从中国国家铁路集团有限公司了解到，7月1日暑运首日，全国铁路发送旅客1363.8万人次，铁路运输安全平稳有序；7月2日，全国铁路预计发送旅客1200万人次，计划开行旅客列车10286列。
国铁集团运输部相关负责人表示，7月1日至8月31日暑运期间，学生流、旅游流、探亲流等出行旺盛，铁路客流将保持高位运行。铁路部门精心制定暑期旅客运输工作方案，加大运输能力投放，落实便民利民惠民举措，助力旅客平安有序出行。
各地铁路部门加强站车服务，坚守安全底线，做好旅客出行服务保障工作。国铁郑州局集团公司强化老幼病残孕等重点旅客预约管理，提供进站乘车“一站式”服务，同时与公交集团等地方市政交通部门密切协作，确保有序接驳，方便旅客出行“最后一公里”；国铁成都局集团公司与南方电网贵阳供电局加强协同联动，对贵阳北站、贵阳东站等高铁枢纽站及管内沪昆、贵广等高速铁路沿线供电设施开展安全巡查；国铁南昌局集团公司对管内各车站共1601部客运电梯实施全过程维护，排查优化车站引导标识流线，在进站口、安检通道等客流密集区域增派人员进行引导，让旅客出行更加便利舒心。
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 多措并举加强防护 网络安全保险加快落地应用
- 人民网北京7月2日电 （记者栗翘楚）作为兼具网络安全风险管理和经济补偿功能的新险种，网络安全保险的发展脉络已经越来越清晰。今年4月，工业和信息化部公示《网络安全保险典型服务方案目录》，共有49个方案入选，涉及电信和互联网、能源、金融、医疗卫生等重点行业，以及工业互联网、车联网、物联网等新兴融合领域。…
- 评论
- 关注