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中国科协发布2024重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题

2024年07月02日14:54 | 来源：新华网
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　　新华社南宁7月2日电（记者温竞华、李欢）情智兼备数字人与机器人的研究、工业母机精度保持性的快速测评、通过精准化学实现药物和功能材料的绿色制造……中国科协2日发布了具有前沿性、引领性、创新性、战略性的10个前沿科学问题、10个工程技术难题和10个产业技术问题。

　　在广西南宁举行的第二十六届中国科协年会主论坛上，人工智能、新能源、高端装备、生命科学等领域重大问题受到关注。中国科协在年会主论坛上发布的30个问题难题还包括“作物高光效的生物学基础”“肿瘤微环境中免疫抑制因素与免疫疗法的互作及机制研究”“采用清洁能源实现低成本低碳炼铁”等。

　　中国科协副主席、中国工程院院士向巧在2024年度重大问题难题发布现场说，此次征集评选面向国内外科技工作者和科技组织，突出前沿性、引领性、创新性、战略性，坚持向人才、科技、创新要新质生产力、要核心竞争力。

　　据介绍，今年的征集发布活动共收到102家全国学会、学会联合体、企业科协和高校科协推荐的597个问题难题，涵盖数理化基础科学、地球科学、生态环境、制造科技、信息科技、先进材料、资源能源、空天科技、农业科技、生命健康十大领域。一批知名院士专家和国际组织参与问题难题凝练推荐，129位院士专家在初选、终选等环节严格评议把关。

　　自2018年以来，中国科协连续7年组织开展问题难题征集发布活动。中国科协将持续关注发布的问题难题，引导广大科技工作者聚焦问题难题集智攻关，不断夯实高质量发展的科技支撑。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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