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国产支线客机ARJ21开通首条高高原航线

2024年07月02日15:29 | 来源：新华社
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记者从中国商飞公司了解到，7月2日，国产支线客机ARJ21从新疆喀什徕宁国际机场起飞前往塔什库尔干塔吉克自治县红其拉甫机场，标志着ARJ21飞机首条高高原航线“喀什—塔什库尔干”成功开航。这是国产商用飞机开通的首个高高原定期航班，我国高高原航线上第一次有了国产商用飞机的身影。

高原机场是指海拔高于1500米的机场，其中1500至2438米范围内的为一般高原机场，2438米及以上的为高高原机场。高原机场空气稀薄、地形复杂、气象多变，对飞机性能和运行支持保障能力提出了更高的要求。红其拉甫机场位于塔县南部，海拔3258.4米，是新疆第一座高高原机场。

此次开通的“喀什—塔什库尔干”往返航线是成都航空的新开航线，选择由ARJ21飞机执飞，是因为其具备良好的高原性能。

我国是拥有高原机场最多的国家，ARJ21飞机在设计之初就充分考虑到我国高原地区的运输需求，把高原性能作为重要设计目标之一。多年来，ARJ21飞机在格尔木机场（海拔2842米）、花土沟机场（海拔2905米）和稻城亚丁机场（海拔4411米）开展了高原试验试飞，充分验证了该机型的可靠性和高原性能，以满足市场需求。

“喀什—塔什库尔干”航线的开通，为喀什与塔县之间人员往来提供了更为便捷的空中通道。目前，成都航空在新疆设立了吐鲁番、伊宁、喀什3个基地，投运9架ARJ21飞机，在飞航线40余条，服务新疆24座机场，努力实现“上高原、飞中亚、全覆盖”的运营目标。

据中国商飞公司介绍，今年ARJ21飞机还将全面开展环青藏高原演示飞行，进一步验证飞机功能和性能，加快开通更多高高原航线。（记者贾远琨）

(责编：卫嘉、白宇)
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