人民网北京7月2日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，7月1日18时35分，X9043次中欧班列从西安国际港站开出，将由霍尔果斯铁路口岸出境，经哈萨克斯坦，跨里海抵达阿塞拜疆的巴库，此后该班列将按每日一班常态化稳定开行。

国铁集团货运部负责人介绍，国铁集团积极参与跨里海国际运输走廊建设，与沿线国家铁路部门就跨里海中欧班列运输,加强沟通协调和调研论证，在运输组织、海关查验、信息共享、铁海联运、安全保障等方面达成进一步共识，形成了稳定的运行线路、相对优惠的运价，具备了常态化开行的条件。自2024年7月1日起，国铁集团按照“一日一班”的频次，常态化开行中国西安至阿塞拜疆巴库的中欧班列。该班列从霍尔果斯铁路口岸站出境，经哈萨克斯坦、跨里海至阿塞拜疆巴库，全程运输时间约12天。

该负责人表示，跨里海中欧班列的常态化开行，进一步完善了“畅通高效、多向延伸、海陆互联”的中欧班列境外通道网络格局，为国内外客户外贸运输提供了更多选择，必将为促进中欧以及沿线各国经贸往来，服务高质量共建“一带一路”注入新动能。

(责编：王连香、高雷)

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